T&G Global Limited est un producteur, un distributeur, un négociant et un exportateur de produits frais, notamment de pommes, de baies, d'agrumes (citrons, mandarines et oranges navel) et de tomates. Les segments de la société sont les suivants : Apples, International Trading, T&G Fresh, VentureFruit et Other. Le secteur des pommes se consacre à la culture, à l'emballage, à l'entreposage frigorifique, à la vente et au marketing de pommes dans le monde entier. Le segment International Trading est engagé dans des activités de commerce international autres que les pommes. Le segment T&G Fresh se consacre à la culture, au commerce et au transport en Nouvelle-Zélande et à l'exportation vers les îles du Pacifique. Il comprend les marchés de gros néo-zélandais et les opérations de culture de tomates et d'agrumes. Le segment VentureFruit se consacre à la génétique mondiale et à la gestion des variétés. Grâce à sa gamme de services, le segment VentureFruit se concentre sur l'identification, l'acquisition, le développement, la création et la protection de nouvelles variétés de fruits.