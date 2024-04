Si vous vous trouvez dans le nord-ouest du Pacifique et que vous apercevez un hydravion, regardez-le de plus près : Il se peut que ce soit le président-directeur général de T-Mobile, Mike Sievert, qui soit aux commandes.

Le patron de l'opérateur de téléphonie mobile a une obsession bien connue pour la mer et le ciel. C'est pourquoi Seattle, sa ville natale, est son lieu de prédilection.

Pour le dernier numéro de la série Reuters 48 Hours, Mike Sievert nous fait vivre quelques jours mémorables le long de la côte nord-ouest de l'Amérique. (Indice : il ne pleut pas toujours !)

L'interview qui suit a été éditée et condensée.

CE QUE J'AIME LE PLUS

Pour moi, Seattle, c'est la rencontre des montagnes enneigées et de l'océan. Le fait de pouvoir apercevoir la montagne la plus proéminente des États-Unis continentaux, le mont Rainier recouvert de glaciers, dans le même cadre que la mer des Salish et la Space Needle, est quelque chose qui rend Seattle vraiment unique.

À l'ouest, les montagnes olympiques et le front de mer forment une magnifique toile de fond pour le centre-ville.

OÙ JE VAIS EN PREMIER

Dicks Drive-In (plusieurs sites), le meilleur stand de hamburgers à l'ancienne du coin. Ils servent des hamburgers, des frites coupées à la main et des milk-shakes de la même manière depuis des générations.

N'essayez pas de personnaliser quoi que ce soit. Prenez-les tels qu'ils les proposent et remerciez-les !

OÙ SÉJOURNER ?

L'hôtel Edgewater (Alaskan Way) est littéralement perché sur le front de mer. Dans le hall, vous trouverez des photos des Beatles en train de pêcher depuis la fenêtre de leur hôtel. C'est dire à quel point cet endroit est ancien, cool et emblématique.

Le Four Seasons Seattle (Union St.) se trouve à un pâté de maisons du célèbre Pike Place Market et, si vous êtes prêt à faire des folies, c'est un excellent endroit avec des vues incroyables.

LE PETIT-DÉJEUNER DE LA FORCE

Top Pot Doughnuts. Allez à l'original à Denny Triangle (5th Ave.) Thats pour les beignets.

Si vous voulez voir des personnes célèbres ou des types de petits-déjeuners puissants aller et venir, restez dans le hall du Four Seasons ou de l'historique Fairmont Olympic Hotel (University St.).

UN LIEU AGRÉABLE POUR LES SORTIES D'ÉQUIPE

Siège des Seattle Mariners depuis près de 25 ans, le T-Mobile Park (1st Ave. S.) est l'un des terrains de baseball les plus emblématiques des États-Unis.

UN PIÈGE À TOURISTES QUI EN VAUT LA PEINE

Le Pike Place Market (Pike St.) est une véritable affaire. Il s'agit toujours d'un marché en activité, qui présente des produits locaux, des spécialités alimentaires et de l'artisanat de la même manière, depuis des générations.

Essayez d'y aller lorsqu'il n'y a pas de bateau de croisière en ville - les jours de semaine sont les meilleurs.

L'ENDROIT IDÉAL POUR BOIRE UN CAFÉ

Vous devez au moins jeter un coup d'œil dans le magasin original de Starbucks à Pike Place. Mais la Starbucks Reserve Roastery à Capitol Hill (Pike St.) est une expérience encore meilleure. C'est un endroit merveilleux pour goûter et apprendre à connaître le café.

Pour ce qui est des torréfacteurs locaux plus modestes, j'aime beaucoup Zoka et Fonté (plusieurs sites).

ZONE PRÉFÉRÉE POUR FAIRE DU SHOPPING

Seattle est une ville de quartiers, chacun avec des rues principales dynamiques à explorer. Allez voir Broadway à Capitol Hill et les rues principales de quartiers tels que Belltown, Queen Anne, Ballard, Fremont et Wallingford. Chacun d'entre eux a quelque chose d'unique à offrir et met l'accent sur les entreprises locales.

CE QUE SEULS LES INITIÉS SAVENT

Il s'appelle Pike Place. Pas Pikes Place. Pas Pike Street Market. Merci !

DES GOURMANDISES À NE PAS MANQUER

Molly Moons est assez célèbre ici pour ses glaces (boutique originale sur N. 45th St.).

LE MEILLEUR DÎNER POUR FAIRE DES FOLIES

Ce n'est pas une grosse dépense, mais Spinasse (14th Ave.) fait des pâtes coupées à la main incroyables. Si vous voulez faire une folie, essayez Altura (Broadway E.), actuellement le meilleur restaurant de la ville à mon avis, et avec une ambiance si décontractée de Seattle, vous ne vous rendrez peut-être même pas compte que vous êtes sur le point de prendre l'un des meilleurs repas de votre vie.

LA PLUS GRANDE IDÉE FAUSSE

Les gens parlent du "Seattle Freeze", un terme qui signifie que nous ne sommes pas accueillants pour les nouveaux arrivants. J'ai constaté exactement le contraire. Ma femme Suzanne et moi avons emménagé ici en 2002 et nous avons trouvé la communauté si accueillante.

SOUVENIR FAVORI

Rapportez du chocolat de Seattle (magasin phare d'Andover Park W.). Il s'agit d'un produit local favori, d'une entreprise appartenant à une femme et qui s'avère très savoureux. Ou encore du saumon sockeye fumé, en morceaux et confit. C'est de la bonne marchandise, et c'est tout à fait Seattle.

MEILLEUR SOUVENIR

Regarder les Seahawks remporter le championnat NFC à domicile lors de la saison 2013/14 a été un grand moment, et bien sûr, deux semaines plus tard, ils ont tout gagné au Super Bowl à New York. Cette ville située à l'autre bout du pays a connu une période faste.

CE QUE LES GENS DOIVENT SAVOIR

Ici, l'été est la saison dorée. De la fin juin à la fin septembre, le soleil brille tous les jours, il n'y a pas d'humidité, il y a peu d'insectes... il faut ouvrir les portes et les fenêtres et faire la fête.

Si vous planifiez votre visite pendant l'été, vous verrez Seattle sous son meilleur jour.

