Battle Motors choisit T-Mobile pour connecter le nouveau logiciel RevolutionOS™ EV pour camions

La connectivité et la gestion de l’IdO alimentent une technologie robuste pour électrifier l’industrie des camions commerciaux

De quoi s’agit-il ? Battle Motors a sélectionné T-Mobile for Business comme son fournisseur IdO privilégié pour connecter des milliers de nouveaux camions électriques (electric vehicle, VE) et alimenter son tout nouveau système logiciel propriétaire RevolutionOS™ EV.

Pourquoi c’est important : L’industrie automobile et l’industrie des transports passent à l’électricité - et le besoin de logiciels de qualité ET d’une connectivité et d’une gestion IdO fiables se fait plus que jamais sentir.

À qui cela est-il destiné ? L’industrie des camions commerciaux, les municipalités et les entreprises privées qui sont prêtes à « électrifier » leurs camions.

Aujourd'hui, T-Mobile (NASDAQ : TMUS) a annoncé que Battle Motors a choisi l'anti-opérateur (Un-carrier) comme fournisseur privilégié de connectivité et de gestion IdO pour des milliers de nouveaux camions électriques à batterie Battle Motors sortant de la chaîne de production basée dans l'Ohio. Et tous ces camions sont en train de gagner en intelligence, grâce au tout nouveau logiciel RevolutionOS™ EV installé en usine par Battle Motors.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20220509005591/fr/

Battle Motors Picks T‑Mobile to Connect New RevolutionOS™ EV Software for Trucks. IoT connectivity and management powers heavy‑duty technology to electrify the commercial truck industry. (Graphic: Business Wire)

À l’instar du marché de l’automobile, l’industrie des camions commerciaux évolue rapidement pour adopter la technologie VE - et Battle Motors ne fait pas exception. Son logiciel RevolutionOS ™, alimenté par le réseau national de T-Mobile, fournit des données et des informations exploitables aux chauffeurs et aux gestionnaires de flotte, qui peuvent les utiliser pour améliorer l’efficacité, la sûreté et la sécurité. Dans le cadre de cet accord à long terme, T-Mobile for Business fournira une connectivité 4G LTE aux camions de Battle Motors pour un partage en temps quasi réel de l’autonomie de la batterie. Cette connectivité permettra également de disposer de données de localisation et de trajet historiques et en temps quasi réel, d’envoyer des avertissements opportuns en cas de maintenance préventive, de procéder à des mises à jour par voie hertzienne des logiciels et du micrologiciel, ainsi que de connaître la nomenclature complète du camion (numéro de série du véhicule, pièces et manuels).

Chaque nouveau camion électrique « de gros tonnage » de Battle Motors (camions de catégories sept et huit, comme ceux qui transportent les ordures, la terre et le fret) sera livré avec un tableau de bord numérique renforcé installé en usine et prenant en charge RevolutionOS™. Et grâce à la puissance et à la fiabilité du réseau national de T-Mobile, RevolutionOS™ de Battle Motors permettra aux clients de visualiser et de mettre à jour les informations critiques directement depuis le camion, ou à distance depuis un ordinateur ou un appareil mobile, simplement en scannant un code QR !

En outre, le T-Mobile Control Center donnera à Battle Motors la possibilité de visualiser et de gérer la connectivité de leurs camions. Grâce aux capacités d’automatisation et d’approvisionnement de la plateforme IdO de T-Mobile, Battle Motors sera en mesure d’accélérer facilement le déploiement de sa flotte en expansion. Battle Motors bénéficiera d’une visibilité en temps quasi réel sur tous ses camions commerciaux, avec la possibilité de surveiller les conditions du réseau et le comportement des appareils à partir du T-Mobile Control Center.

Dans un avenir proche, Battle Motors prévoit de tirer parti du réseau 5G de l'Un-carrier pour relever des défis de taille industrielle pour les années à venir, à mesure que les capacités de leurs camions progressent et que les demandes de connectivité augmentent. T-Mobile est prêt à pousser l'IoT à son plein potentiel et à catapulter son adoption - ouvrant la voie à de nouvelles applications pour véhicules électriques qui reposent sur des données à faible latence et à haut débit, ainsi que sur des services de localisation et de proximité en temps réel.

« Notre objectif principal est de promouvoir la technologie et l'innovation afin d'offrir à nos clients une valeur ajoutée et une tranquillité d'esprit en matière d'entretien, d'efficacité, de sécurité et de conformité », déclare Paul Marsolan, directeur scientifique de Battle Motors. « En collaboration avec T-Mobile, nous sommes en mesure de fusionner l'analyse et les opérations pour mettre des données décisionnelles riches et en temps réel au service de nos clients. »

« À l’heure où nous continuons à accroître notre part de marché, nous trouvons motivant de travailler avec des entreprises visionnaires qui font preuve de leadership dans des domaines comme le transport commercial durable », a déclaré Callie Field, présidente de T-Mobile Business Group. « Une connectivité, une gestion et une assistance fiables sont essentielles à la mission de Battle Motors, et nous sommes honorés qu'ils aient confié leurs camions et leurs clients à T-Mobile for Business. »

Pour en savoir plus sur l’IdO de T-Mobile for Business, rendez-vous sur www.t-mobile.com/business/solutions/iot.

Pour en apprendre davantage sur Battle Motors, rendez-vous sur www.battlemotors.com.

À propos de T-Mobile

Super dynamisé, T-Mobile U.S. Inc. (NASDAQ : TMUS) est l’anti-opérateur (« Un-carrier ») américain offrant un réseau 4G LTE à la pointe de la technologie, et un réseau 5G transformatif d’envergure nationale, qui permettront d’offrir à tous une connectivité fiable. Les clients de T-Mobile bénéficient d’une combinaison inégalée de valeur et de qualité, fruits d’une détermination inébranlable à leur offrir la meilleure expérience de service possible, ajoutée à une volonté farouche de rupture, le tout propice à dynamiser la concurrence et l’innovation dans le domaine de la téléphonie mobile et au-delà. Basée à Bellevue, dans l’État de Washington, la société T-Mobile fournit des services par l’intermédiaire de ses filiales, et exploite ses marques phares, T-Mobile, Metro by T-Mobile et Sprint. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.t-mobile.com.

À propos de Battle Motors

Battle Motors, un leader dans le développement de la technologie des véhicules électriques (VE), a acquis le fabricant d’équipement d’origine (OEM) pour véhicules utilitaires, Crane Carrier Company, LLC (CCC) en 2021. Battle Motors est le chef de file de l’industrie des camions professionnels, fournissant du diesel prêt à l’emploi, du gaz naturel propre (clean natural gas, GNC), et maintenant des châssis de VE conçus et fabriqués en Amérique du Nord pour les marchés du transport des ordures et des produits recyclables. Les camions durables et fiables de Battle Motor sont construits pour exceller dans une multitude d'applications qui incluent désormais la livraison du milieu et du dernier kilomètre. CCC fabrique des véhicules utilitaires depuis 75 ans et est basée à New Philadelphia, dans l’Ohio. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : https://www.battlemotors.com et suivez @BattleMotors

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220509005591/fr/