ICE Cobotics simplifie le nettoyage des sols grâce à la solution T IoT de T-Mobile et Deutsche Telekom

L'entreprise de technologie et de nettoyage des sols choisit T IoT pour optimiser le logiciel de gestion de flotte i-SYNERGY et renforcer son service d'abonnement mondial

De quoi s’agit-il ? ICE Cobotics, leader mondial des technologies et équipements de nettoyage, a choisi T IoT de T-Mobile et Deutsche Telekom comme solution exclusive de connectivité et de gestion IoT à l'échelle mondiale.

Quels sont les avantages ? Avec T IoT, ICE Cobotics pourra connecter et gérer plus de 7 500 unités de nettoyage neuves et existantes dans le monde. Cela permettra à ses clients de prendre de meilleures décisions fondées sur des données obtenues quasiment en temps réel, de minimiser les temps d'arrêt grâce à des notifications à distance et de surveiller les performances à distance.

À qui cette solution est-elle destinée ? Aux entreprises du monde entier qui envisagent de recourir à la connectivité IoT pour collecter et partager des données et des informations précieuses à partir de matériel informatique et d'appareils dotés de capteurs et de caméras, ET aux entreprises qui recherchent une solution de nettoyage des sols fiable, abordable et permettant de prévoir les coûts.

Aujourd'hui, T-Mobile (NASDAQ : TMUS) a annoncé qu'ICE Cobotics, un leader mondial des technologies et équipements de nettoyage, a choisi T IoT comme solution exclusive de connectivité IoT dans le monde entier pour aider les clients à gérer plus facilement des flottes de robots de nettoyage des sols.

En tant que partie de l'accord à long terme, T IoT — une solution complète pour la connectivité IoT mondiale, la gestion de la plateforme et le support — assurera la connectivité cellulaire à plus de 7 500 unités de nettoyage intelligentes et autonomes ICE Cobotics, neuves et existantes, à travers le monde. Cela inclut leur tout dernier produit, Cobi 18, une laveuse autonome de sols compacte conçue pour nettoyer entre 5 000 et 7 000 pieds carrés (entre 465 et 650 mètres carrés) par heure, pour un coût journalier commençant en-dessous de 20 dollars.

ICE Cobotics fait confiance à T IoT pour simplifier la prestation et l'exécution des solutions IoT au niveau mondial, ce qui renforce sa mission de rationalisation des processus pour ses clients. La société a lancé il y a moins d'un an une première dans le secteur : un service d'abonnement tout compris pour les machines de nettoyage des sols, les pièces détachées et l'entretien, ainsi que les logiciels de performance et de surveillance. Ce service propose aux clients une solution plus fiable, plus abordable et plus prévisible en termes de coûts, leur permettant de consacrer leur capital à l'expansion de leur entreprise plutôt que de l'immobiliser pour acquérir des équipements.

T IoT prend en charge le modèle d'abonnement d'ICE Cobotics en transmettant des données et des informations sur les performances de nettoyage aux clients issus des secteurs de la vente au détail, des magasins d'alimentation, des services de proximité, des soins de santé, de l'enseignement supérieur et de l'hôtellerie. Il suffit d'imaginer une grande entreprise de vente au détail qui exploite des centaines de robots. La connectivité cellulaire permet à l'équipe de maintenance et d'installations d'un client de visualiser son Clean Score — des données de performance de nettoyage basées sur des objectifs et générées par le logiciel de gestion de flotte i-SYNERGY d'ICE Cobotics. Cette solution automatise le suivi de l'efficacité du nettoyage, le développement des efficiences et la confirmation que chaque site est propre. Sans cette nouvelle solution, il aurait fallu se rendre dans chaque magasin pour vérifier si le nettoyage était fait, ce qui prend du temps et de l'argent.

En outre, T IoT s'inscrit dans l'engagement d'ICE Cobotics à éliminer les temps d'arrêt en faisant parvenir à ses clients, par voie hertzienne, des mises à jour de logiciels et de micrologiciels, ainsi que des données de télémétrie mécanique, provenant de capteurs et de caméras dans chaque machine. Ils ont ainsi la possibilité de surveiller et d'analyser des informations primordiales (heures d'utilisation, itinéraires, température et durée de vie de la batterie) afin de déterminer si certains composants d'une machine fonctionnent dans les limites de la tolérance, si un entretien est nécessaire et si une pièce arrive en fin de vie — afin de prévenir les problèmes avant qu'ils ne surviennent.

« La solution T IoT est déterminante pour le succès de nos machines de nettoyage et de notre service d'abonnement tout compris », déclare Mike DeBoer, président d'ICE Cobotics U.S. « Les données que nous recevons de nos laveuses autonomes nous permettent de fournir à nos clients des informations sur les performances de nettoyage et un résultat optimisé à un prix abordable ».

« Tel est l'objectif pour lequel T IoT a été conçu : aider les entreprises à résoudre les défis mondiaux de l'IoT et fournir des solutions innovantes qui font que leurs clients en veulent plus », déclare Callie Field, présidente de T-Mobile Business Group. « Comme ICE Cobotics, T-Mobile et Deutsche Telekom partagent une même passion : celle de rechercher la simplicité, et nous saluons leur mission permanente de simplifier les choses pour leurs clients ».

Pour en savoir plus sur ICE Cobotics, rendez-vous sur www.us.icecobotics.com.

Pour en savoir plus sur T IoT, rendez-vous sur www.t-mobile.com/business/solutions/iot/t-iot-global.

Suivez la salle de presse officielle de T-Mobile sur Twitter @TMobileNews pour connaître toute l'actualité de l’entreprise.

