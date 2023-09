T-Mobile US, Inc. est spécialisé dans les prestations de télécommunications mobiles. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de télécommunications mobiles (73,7%) : prestations de téléphonie mobile, de téléphonie longue distance, de transmission de données, d'accès à Internet, de services d'annuaires, etc. desservant 102,1 millions d'abonnés à fin 2020 ; - vente d'équipements (25,3%) : notamment combinés et accessoires ; - autres (1%). La commercialisation des services et produits est assurée au travers d'un réseau d'environ 3 400 points de vente (enseignes T-Mobile et Metro by T-Mobile), et via Internet.

Secteur Services de télécommunications sans fil