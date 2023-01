Le régulateur polonais accuse T-Mobile de publicité mensongère

UOKiK a déclaré lundi que le slogan de T-Mobile Polska "1200 Go gratuits pendant un an" était trompeur car des forfaits Internet de 100 Go sont accordés chaque mois, pour un maximum de 12 mois, à condition que le consommateur renouvelle l'offre périodiquement à un coût d'au moins 35 zlotys (7,99 $).

"Après avoir lu la publicité, le consommateur devrait avoir une idée générale, mais réaliste, de l'offre proposée", a déclaré le chef de l'UOKiK, Tomasz Chrostny, dans un communiqué.

"Le slogan promotionnel de T-Mobile peut suggérer de recevoir un paquet de données unique de 1200 Go, et non une douzaine de paquets plus petits, à condition que les frais soient payés périodiquement."

T-Mobile Polska n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire par e-mail.

(1 $ = 4,3822 zlotys)