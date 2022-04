Lucid Drone Technologies fait appel à T-Mobile pour alimenter ses drones de nettoyage commercial

Les drones de pulvérisation industrielle et la connectivité IdO peuvent réduire les risques et les coûts de nettoyage extérieur

De quoi s’agit-il ? Lucid Drone Technologies a choisi T-Mobile comme fournisseur exclusif de connectivité et de gestion IdO pour sa flotte croissante de drones de pulvérisation industrielle, assurant des services de nettoyage commercial.

Pourquoi c’est important : Les équipes d’entretien qui lavent les fenêtres extérieures et effectuent le nettoyage extérieur des installations commerciales sont exposées à des risques de blessures et donnent lieu à des frais d’assurance et d’équipement, élevés. La technologie des drones, associée au réseau de pointe de T-Mobile, permet de contribuer à la sécurité des agents de nettoyage, et de réaliser des économies en termes de coût.

À qui cela est-il destiné ? Sociétés de gestion immobilière et de maintenance d’installations, et entreprises à la recherche de solutions IdO pour offrir des avantages concrets et améliorer l’expérience client.

Aujourd’hui, T-Mobile (NASDAQ : TMUS) a annoncé que Lucid Drone Technologies avait choisi l’opérateur unique (« Un-carrier ») comme fournisseur exclusif de connectivité et de gestion IdO pour sa flotte de drones de pulvérisation industrielle. Ensemble, Lucid Drone Technologies et T-Mobile collaborent pour assurer la sécurité des équipes de maintenance et des entreprises de nettoyage extérieur, en utilisant la technologie des drones pour les travaux de maintenance des installations, à haut risque, comme le nettoyage extérieur doux et le lavage d’immeubles de grande hauteur. Les entreprises prévoient également d’exploiter à l’avenir le réseau 5G de T-Mobile, leader de l’industrie, pour faire voler des drones au-delà de la ligne de visibilité, et alimenter des capacités plus gourmandes en données, comme le streaming vidéo.

Une solution qui change la donne pour la sécurité des équipes de maintenance

Les sociétés de gestion immobilière commerciale et les promoteurs réalisent des investissements importants pour assurer la sécurité des équipes de maintenance. Le montant élevé des primes d’assurance responsabilité civile et des équipements poussent les responsables d’installations à rechercher de nouvelles solutions rentables. Lucid Drone Technologies, pionnier des drones de pulvérisation industrielle, et l’Un-carrier ont choisi de se lancer dans le secteur pour livrer des produits qui changent la donne : des drones équipés pour nettoyer les surfaces extérieures et les fenêtres des bâtiments.

La prochaine génération de drones de pulvérisation industrielle de Lucid Drone Technologies, alimentée par T-Mobile for Business, peut nettoyer les surfaces extérieures et les fenêtres des bâtiments commerciaux, y compris les stades et arènes en plein air, les hôtels et les structures universitaires. Cela signifie que les équipes de maintenance peuvent désormais éviter certaines tâches à haut risque, et travailler dans de meilleures conditions de sécurité en se concentrant sur d’autres tâches essentielles.

L’IdO pilote l’avenir de la technologie des drones de pulvérisation industrielle

Le réseau de T-Mobile alimente les capacités cruciales des drones de pulvérisation industrielle, de Lucid Drone Technologies, telles que le partage en temps réel des données de vol, les informations sur l’utilisation de la batterie, les diagnostics matériels, et la livraison de mises à jour du micrologiciel et du logiciel. En outre, le T-Mobile Control Center donnera à Lucid Drone Technologies la possibilité de visualiser et de gérer la connectivité de ses drones de pulvérisation industrielle. Grâce aux capacités d’automatisation et d’approvisionnement de la plateforme IdO de T-Mobile, Lucid Drone Technologies est en mesure d’accélérer facilement le déploiement de sa flotte croissante. Lucid Drone Technologies bénéficiera d’une visibilité en temps quasi réel sur tous ses drones de pulvérisation industrielle, avec la possibilité de surveiller les conditions du réseau et le comportement des appareils grâce au T-Mobile Control Center.

Dans un premier temps, T-Mobile for Business fournira une connectivité 4G LTE aux drones de pulvérisation industrielle, de Lucid Drone Technologies, offrant une connexion fiable à l’échelle de tout le pays. Lucid Drone Technologies prévoit d’utiliser le réseau 5G de l’Un-carrier dans un avenir proche, pour des cas d’utilisation avancés tels que l’accès au centre d’exploitation du réseau, la vidéo en direct et le pilotage à distance. En tant que réseau 5G le plus grand et le plus rapide de toute la région des Amériques, T-Mobile est sur le point de pousser l’IdO à son plein potentiel et d’accélérer son adoption, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles applications de drones qui reposent sur des données à faible latence et à haut débit, ainsi que sur la localisation en temps réel et les services de proximité.

« Chez Lucid Drone Technologies, nous nous engageons à fournir des solutions robotiques qui permettent à nos clients d’effectuer des travaux qui étaient autrefois ennuyeux, salissants et dangereux, de manière plus sûre, plus rapide et plus intelligente », a souligné Andrew Ashur, PDG de Lucid Drone Technologies. « T-Mobile nous permet non seulement de fournir aujourd’hui à nos clients la meilleure qualité d’assistance et de connectivité en temps réel, mais également de repousser les limites de la robotique responsable, grâce à leurs remarquables capacités 5G. »

« Lucid Drone Technologies est un excellent exemple de la manière dont un client utilisant son originalité et les nouvelles technologies peut résoudre des problèmes complexes », a confié pour sa part Callie Field, présidente du T-Mobile Business Group. « L’opportunité de collaborer avec ce genre de penseurs ne se présente pas si souvent, et nous sommes ravis de pouvoir proposer notre technologie pour les aider à donner vie à leur vision. »

À propos de T-Mobile

Super dynamisé, T-Mobile U.S. Inc. (NASDAQ : TMUS) est l’opérateur unique (« Un-carrier ») américain offrant un réseau 4G LTE à la pointe de la technologie, et un réseau 5G transformatif d’envergure nationale, qui permettront d’offrir à tous une connectivité fiable. Les clients de T-Mobile bénéficient d’une combinaison inégalée de valeur et de qualité, fruits d’une détermination inébranlable à leur offrir la meilleure expérience de service possible, ajoutée à une volonté farouche de disruption, propice à dynamiser la concurrence et l’innovation dans le domaine de la téléphonie mobile et au-delà. Basée à Bellevue, dans l’État de Washington, la société T-Mobile fournit des services par l’intermédiaire de ses filiales, et exploite ses marques phares, T-Mobile, Metro by T-Mobile, et Sprint. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.t-mobile.com.

À propos de Lucid Drone Technologies

Lucid Drone Technologies est une société de robotique, basée à Charlotte, en Caroline du Nord, actuellement spécialisée dans la conception et la construction de drones de pulvérisation industrielle pour les tâches à forte intensité de main-d’œuvre. Lucid Drone Technologies a été lancée en 2018, et a pour objectif de fournir une alternative plus sûre, plus rapide et plus intelligente aux emplois traditionnellement ennuyeux, salissants et dangereux.

