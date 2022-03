Magenta Drive pour BMW de T-Mobile alimente les premières voitures connectées à la 5G aux États-Unis

Le nouvel abonnement destiné aux voitures connectées fournit des services de voix, des données 5G illimitées et une connectivité Wi-Fi embarquée aux véhicules BMW iX et BMW i4 2022

Actualités : BMW lance les premières voitures connectées à la 5G aux États-Unis, la BMW iX et la BMW i4 2022, alimentées par le nouveau Magenta Drive de T-Mobile pour BMW, dans le cadre d’un accord à long terme consistant à équiper les véhicules BMW de capacités d’appels vocaux illimités et de données 5G illimitées.

Pourquoi c’est important : Les voitures sont en train de passer d’un simple mode de transport à une extension de la maison et du bureau, et les personnes en déplacement dépendent plus que jamais d’une connectivité haut de gamme pour bénéficier d’expériences et de divertissements personnalisés en voiture.

Pour qui : Les clients de BMW ET les décideurs technologiques de l’industrie automobile.

Une nouvelle première dans l’univers de la 5G ! Aujourd’hui, T-Mobile (NASDAQ : TMUS) a présenté le Magenta Drive pour BMW, ainsi que les premières voitures connectées à la 5G aux États-Unis. Disponibles dès aujourd'hui, les toutes nouvelles BMW iX et BMW i4 2022 intègrent la 5G T-Mobile avec des données 5G illimitées, afin de transformer votre voiture en un point d'accès Wi-Fi mobile, connecter tous vos appareils embarqués, et bénéficier d’appels vocaux illimités. À l’heure où les véhicules sont de plus en plus connectés au monde qui les entoure, les personnes en déplacement peuvent accéder au réseau 5G le plus vaste et le plus rapide aux États-Unis.

Disponible à un tarif de 20 USD par mois pour les clients abonnés, T-Mobile Magenta Drive pour BMW permet de transformer n’importe quel véhicule BMW compatible en un point d'accès Wi-Fi sur le réseau 5G le plus primé aux États-Unis — afin de bénéficier de données et d’un Wi-Fi ultra rapides, ainsi que d’appels vocaux sur le réseau national de T-Mobile :

Oubliez votre téléphone grâce aux appels dans la voiture, en utilisant votre numéro de portable personnel.

Ne ratez jamais un appel grâce aux notifications d’appels entrants simultanées entre votre téléphone et votre véhicule.

Téléchargez des contenus sur un maximum de 10 appareils en même temps, grâce aux données illimitées de point d'accès 5G.

Connectez-vous à n’importe quelle BMW compatible, et la fonctionnalité de connectivité de suivi personnalise, tout comme si vous étiez dans votre propre voiture.

Magenta Drive pour BMW fournit aux clients des données illimitées de point d’accès 5G, afin que les passagers puissent se connecter à Internet à leur guise. En outre, les passagers bénéficieront d’un signal cellulaire plus robuste et plus stable que jamais — ainsi que d’un débit supérieur concernant les données embarquées 5G et le Wi-Fi — grâce aux systèmes d’antenne avancés intégrés dans les toutes nouvelles BMW iX et BMW i4.

« En 2019, nous avons lancé le premier réseau 5G à l’échelle nationale, et nous franchissons aujourd'hui une nouvelle étape qui renforce notre leadership dans le domaine de la 5G », a déclaré Callie Field, présidente du groupe commercial de T-Mobile. « Dans le cadre d’une nouvelle première dans le domaine de la 5G, nous proposons les premières voitures connectées à la 5G aux États-Unis, et nous sommes honorés de le faire aux côtés de BMW, qui a confié la connectivité de ses véhicules à T-Mobile. »

Grâce à Magenta Drive pour BMW, les conducteurs et leurs passagers bénéficieront d’une connectivité 5G fiable sur les autoroutes aux États-Unis. Le réseau 5G de T-Mobile couvre plus de 96 % des miles des autoroutes inter-États d’Amérique — soit 16 % de plus que le prochain réseau, d’après les données d’Ookla®, fournisseur de renseignements sur les réseaux.

Le réseau 5G de T-Mobile transforme d'ores et déjà la manière dont les individus accomplissent des tâches. Près de la moitié du trafic sur le réseau de T-Mobile concerne la 5G, alimentant toutes sortes d’activités, des services basés dans le cloud au travail à distance, en passant par les jeux de qualité console et les téléchargements de films HD. Assurément, la 5G de T-Mobile a réveillé de nouvelles possibilités ! En outre, tandis que la 5G offre des vitesses qui vous permettent de travailler, de discuter en vidéo, de jouer et bien plus encore, plusieurs millions de personnes abandonnent leur redouté FSI pour adopter l’Internet domestique 5G et ses capacités révolutionnaires. En effet, T-Mobile a lancé le service d’Internet domestique 5G en avril dernier, et pas plus tard que le dernier trimestre, l’opérateur unique est devenu le fournisseur de haut débit à la croissance la plus rapide aux États-Unis. Aujourd’hui, cette liste croissante de possibilités 5G s’étend à la voiture, à l’heure où celle-ci devient un prolongement indispensable de la maison et du bureau.

Leader de la 5G aux États-Unis, T-Mobile possède le réseau 5G le plus vaste et le plus rapide. La 5G à portée étendue de T-Mobile couvre 310 millions de personnes sur 1,8 million de miles carrés. L’opérateur unique creuse son avance grâce à une ultra capacité couvrant 210 millions de ces personnes — offrant des vitesses 5G ultra rapides à un nombre de lieux supérieur par rapport à tout autre fournisseur.

Pour en savoir plus sur Magenta Drive pour BMW, et découvrir comment vous abonner, rendez-vous sur https://www.t-mobile.com/offers/bmw-car-wifi-plan.

En cas d’embouteillages, les gros utilisateurs de données (>50GB/mois pour la plupart des abonnements) et les clients ayant choisi des abonnements de moindre priorité peuvent constater des vitesses inférieures à celles des autres clients ; veuillez consulter votre abonnement pour en savoir plus. Les vidéos sont généralement diffusées sur les smartphones/tablettes en qualité SD. Réseau 5G le plus primé : Obtention du plus grand nombre de récompenses individuelles relatives aux indicateurs 5G à l’échelle nationale, dans les rapports publics d’experts sectoriels indépendants. Miles inter-États : Selon une analyse d’Ookla® CoverageRight™ effectuée par T-Mobile à partir du T4 2021, et des analyses en arrière-plan 5G de Speedtest Intelligence® au T4 2021. Réseau 5G le plus rapide d’après les vitesses 5G médianes et globales combinées, selon l’analyse réalisée par Ookla® sur les vitesses de téléchargement 5G des données Speedtest Intelligence®, pour le T4 2021. Marques de commerce Ookla utilisées sous licence et reproduites sous autorisation.

