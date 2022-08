Moderna : approbation provisoire de la TGA en Australie

Moderna a annoncé que la Therapeutic Goods Administration (TGA) en Australie a accordé une approbation provisoire pour son vaccin de rappel bivalent contenant de l'Omicron mRNA-1273.214, comme dose de rappel pour l'immunisation active afin de prévenir la COVID-19 causée par le SARS-CoV-2 chez les personnes âgées de 18 ans et plus.



Spikevax Bivalent Original/Omicron est un vaccin bivalent de nouvelle génération qui contient 25 μg d'ARNm-1273 (Spikevax) et 25 μg d'un candidat vaccin ciblant la variante préoccupante d'Omicron (BA.1).



' L'Australie devient l'un des premiers pays au monde à approuver un vaccin contenant de l'Omicron, soulignant ainsi sa gestion continue dans la lutte contre la COVID-19 ', a déclaré Arpa Garay, directeur commercial chez Moderna.



La décision de la TGA est basée sur les données d'essais cliniques d'un essai de phase 2/3, dans lequel l'ARNm-1273.214 a atteint tous les critères d'évaluation principaux.



' L'ARNm-1273.214 a démontré une réponse d'anticorps neutralisants supérieure contre l'Omicron (BA.1) et les sous-variantes (BA.4/BA.5) par rapport à l'ARNm-1273, en plus d'avoir le potentiel d'une durabilité supérieure de la protection ', a déclaré Michael Azrak, directeur général de Moderna pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande.



