T-Mobile a procédé à des améliorations 5G permanentes dans le T-Mobile Park et dans toute la région du Grand Seattle, renforçant sa couverture et sa capacité pour mieux soutenir les clients qui assistent aux célébrations de la MLB All-Star Week et permettre aux fans de vivre des expériences qui changent la donne. T-Mobile a annoncé qu'elle avait procédé à des améliorations 5G dans l'ensemble du stade de sa ville natale et dans toute la région du Grand Seattle, ce qui permettra aux clients de rester mieux connectés et de participer aux festivités de la MLB All-Star Week. Depuis qu'il a obtenu les droits d'appellation en 2019, Un-carrier a équipé le T-Mobile Park de mises à niveau permanentes du réseau conçues pour créer des avantages durables pour les clients et permettre de nouvelles expériences alimentées par la 5G.

Avec la plus grande disponibilité de réseau 5G parmi les stades de la MLB [1], les dernières mises à niveau couvrent désormais la quasi-totalité du ballpark dans l'Ultra Capacity 5G (5G UC) la plus rapide de T-Mobile. Des mises à niveau 5G ont également été effectuées dans la région du Grand Seattle pour répondre à l'afflux de visiteurs qui assistent à l'événement. Ces mises à niveau apportent : des vitesses de pointe de 2,4 Gbps+ avec des moyennes de 20 à 25 fois plus rapides qu'auparavant dans l'ensemble du stade.

Connectivité 5G UC dans tout le stade, ce qui signifie que chaque client assis dans le T-Mobile Park a accès à la 5G la plus rapide de T-Mobile, quel que soit l'endroit où il est assis. Une couverture 5G plus permanente et des mises à niveau de la capacité à travers le Grand Seattle dans des endroits comme le Washington State Convention Center, le centre-ville de Seattle, le Pike Place Market et le Bellevue Marriott.