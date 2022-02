T-Mobile et Deutsche Telekom lancent T-IoT offrant ainsi à l'échelle mondiale une connectivité IdO simplifiée pour les entreprises

Une nouvelle solution IdO radicalement innovante facilitera le déploiement et la gestion des connexions IdO dans le monde entier

Actualités : Aujourd’hui, T-Mobile et Deutsche Telekom lancent T-IoT, une solution disruptive conçue pour offrir à l’échelle mondiale une connectivité IdO simplifiée pour les entreprises.

Pourquoi c’est important : La 5G est sur le point de libérer l’avenir de l’IdO, et le moment est venu pour les entreprises d’adopter le monde connecté. Un seul problème reste à résoudre. Les opérateurs compliquent VRAIMENT la connectivité IdO mondiale.

Pour qui : Les entreprises qui cherchent à transformer leur activité grâce à l’IdO, et à préparer leur organisation à l’ère de la 5G.

Aujourd’hui, T-Mobile US (NASDAQ : TMUS) et Deutsche Telekom AG (NASDAQ : DTEGY) ont lancé T-IoT, une solution d’entreprise complète prenant en charge la connectivité, la gestion et l’assistance de plateformes IdO à l’échelle mondiale. Avec la solution T-IoT, les entreprises ont à leur disposition une équipe globale et une solution globale pour gérer toutes leurs connexions transfrontalières ! Et cette solution sera disponible dans 188 destinations, sur 383 réseaux dans le monde.

T-Mobile and Deutsche Telekom Launch T-IoT to Simplify Global IoT Connectivity for Enterprises Disruptive new IoT solution will make it easier to deploy and manage IoT connections worldwide. (Photo: Business Wire)

« L’opérateur unique (Un-carrier) a réécrit les règles du sans-fil. En tant que leader américain de la 5G, offrant le réseau 5G le plus rapide, le plus vaste et le plus fiable, nous fixons aujourd’hui les règles de l’ère de la 5G, et nous le faisons en faveur des clients et des entreprises », a déclaré Mike Katz, président du Groupe commercial de T-Mobile. « Avec T-IoT et nos réseaux primés, nous sommes prêts à aider les entreprises à tirer profit du véritable potentiel de l’IdO en transformant radicalement la manière d’acheter et de gérer l’IdO. »

Libérer la puissance de l’IdO

Malgré tout l’enthousiasme suscité par la capacité de l’IdO à faire du monde connecté une réalité, à débloquer de précieuses informations commerciales, à améliorer l’expérience client, et réduire les coûts opérationnels, tout en optimisant l’efficacité, nombreuses sont les entreprises qui n’ont pas pleinement exploité la valeur à grande échelle de l’IdO. Pourquoi en sommes-nous encore là en 2022 ? L’une des principales raisons tient au fait que les opérateurs compliquent singulièrement pour les entreprises la gestion de la connectivité IdO à l’échelle mondiale. Pour déployer des connexions IdO multinationales, les entreprises doivent bricoler une mosaïque d’accords avec des opérateurs, tous avec des contrats, des accords de niveau de service, des interfaces de gestion, et un support client, différents.

Or, la 5G promet de faire passer l’IdO à un niveau supérieur, les connexions IdO cellulaires 5G devant représenter 57 % de toutes les connexions IdO cellulaires mondiales d’ici 20251. Avec la capacité de la 5G à prendre en charge une utilisation massive et à faible latence, des données, ainsi qu’à connecter jusqu’à 100 fois plus d’appareils que la 4G, les entreprises ont une ÉNORME opportunité d’adopter de nouveaux cas d’utilisation et des données exploitables, faisant ainsi du projet visionnaire et sur le long terme, de la 5G IdO une réalité.

L’écart entre la promesse de la 5G IdO et la réalité ira cependant en s’élargissant si la gestion de toute cette connectivité et des données qui en résultent reste inutilement complexe.

Voici pourquoi : Imaginez le suivi de millions d’actifs se déplaçant à travers le monde. Pour rester connectées à ces actifs, les entreprises doivent négocier de nombreux contrats avec plusieurs opérateurs de réseau dans différents pays et régions, chacun ayant son propre contrat et ses propres accords de niveau de service. Ensuite, pour visualiser et gérer ces appareils, ils naviguent sur une multitude de plateformes appartenant à différents opérateurs. Et pour chaque problème qui survient, vous pouvez parier qu’il existe différentes équipes de service client et d’assistance technique.

Sans oublier le peu de flexibilité offerte aux entreprises, en matière de modalités de paiement de l’idO. Chaque opérateur a en effet son propre modèle de paiement, ce qui complique la tâche pour les entreprises, de faire évoluer efficacement l’IdO à travers le monde. Or, avec la 5G, l’évolutivité sera encore plus importante pour assurer l’accès à des cas d’utilisation, des analyses, des informations sur les données et un retour sur investissement, de qualité.

Adoptez T-IoT, une solution optimisée pour les entreprises ayant des besoins IdO à l’échelle mondiale

Aujourd’hui, ce système complexe et rigide est révolu, car T-Mobile et Deutsche Telekom se sont unis pour bouleverser le statu quo, en offrant la solution T-IoT. Cette offre mondiale unique en son genre illustre deux mots rarement associés à l’IdO : simple et flexible.

Les atouts de la solution T-IoT :

Une connectivité réseau mondiale couvrant toute la gamme des technologies pour prendre en charge la quasi-totalité des scénarios IdO envisageables aujourd’hui et demain, notamment NB-IoT, LTE-M, LTE et 5G.

Une fenêtre unique pour visualiser facilement, et éventuellement gérer les connexions IdO mondiales sur plusieurs plateformes, parmi lesquelles le Centre de contrôle T-Mobile et le Portail Deutsche Telekom M2M Service, avec T-IoT Hub.

Un processus d’approvisionnement simplifié comprenant un contrat et un système de facturation rationalisés, des accords de niveau de service mondiaux cohérents, et un support client.

Une tarification flexible avec un modèle de paiement par données OU un choix de trois forfaits de connectivité, illimités forfaitaires (T-IoT Unlimited Base, T-IoT Unlimited Premium et T-IoT Unlimited Pro) aux États-Unis et en Europe, ainsi que des services à valeur ajoutée pour répondre aux besoins de connectivité pendant toute la durée de vie de l’appareil.

« Un seul fournisseur. Une solution. C’est « la simplicité » au sens propre du terme. », affirme Hagen Rickmann, directeur général de la division Clients professionnels, chez Telekom Deutschland. « De nombreux secteurs, comme ceux de la santé ou l’automobile, dépendent des chaînes d’approvisionnement internationales. Et leurs clients comptent aujourd’hui sur le fait de recevoir un service et une assistance partout dans le monde. Un besoin satisfait grâce à cette collaboration transatlantique, où la mise à disposition de nos réseaux permet d’assurer la meilleure expérience client, au monde. »

« Avec des millions de véhicules Mercedes-Benz connectés dans presque tous les coins du monde aujourd’hui, et jusqu’à 20 millions de voitures connectées dans notre flotte d’ici 2025, nous devons pouvoir compter sur des partenaires de télécommunications comme T-IoT, qui nous offrent une couverture réseau mondial et un écosystème pour le leadership de l’IoT », a précisé Ola Källenius, président du conseil d’administration de Mercedes-Benz Group AG. « La transmission des données en temps réel et à large bande passante est la clé de l’innovation numérique. La technologie 5G dans les scénarios IdO permettra à nos véhicules de communiquer avec la vitesse et la fiabilité requises pour offrir à nos clients une plus grande efficacité grâce à un meilleur routage et une meilleure sécurité. »

BIOTRONIK, l’une des principales sociétés mondiales de dispositifs médicaux, basée à Berlin, s’appuie également sur une connectivité sans faille. Avec leur solution innovante de surveillance à domicile, de nombreux appareils médicaux BIOTRONIK sont des appareils connectés, qui contribuent à améliorer considérablement la qualité de vie de millions de personnes chaque année. Les patients peuvent voyager sans inquiétude, car BIOTRONIK travaille avec environ 5 000 hôpitaux à travers le monde, assurant à tout moment les soins requis en cas d’urgence.

« Nous combinons des solutions médicales numériques et une technologie de communication de pointe. Avec Home Monitoring, les données vitales du patient sont disponibles numériquement pour l’équipe médicale, et sont constamment analysées. Si les valeurs seuils sont dépassées, l’équipe médicale peut réagir immédiatement », explique Volker Lang, vice-président senior de la division Recherche et Développement. « Cela ne fonctionne qu’avec un réseau sans faille, apte à transmettre les données de manière fiable à tout moment. Nous opérons dans plus de 100 pays. L’infrastructure T-IoT est pour nous indispensable. »

Couverture non disponible dans certaines régions. Certaines utilisations peuvent nécessiter un plan ou une fonctionnalité spécifique ; référez-vous à T-Mobile.com. Le plus fiable : Selon un rapport d’audit réalisé par un umlaut tiers indépendant, et contenant des données participatives sur l’expérience utilisateur, collectées d’avril à septembre 2021. Tous les détails sur : www.umlaut.com/en/benchmarking/USA. Le plus rapide : D’après les vitesses 5G médianes et globales combinées, selon l’analyse réalisée par Ookla® sur les vitesses de téléchargement 5G des données Speedtest Intelligence®, pour le quatrième trimestre 2021. Marques de commerce Ookla utilisées sous licence et reproduites sous autorisation.

1 IDC, Worldwide and US IoT Cellular Connections Forecast, 2021–2025 (IDC, Prévisions concernant les connexions cellulaires IdO dans le monde et aux États-Unis, 2021-2025), Doc # US47296121, août 2021

