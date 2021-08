T-Mobile : les données de 7,8 millions de clients ont été exposées

T-Mobile a confirmé que les données personnelles d'environ 7,8 millions de clients avaient été volées au cours de la cyber-attaque dont a été victime le groupe de télécommunication la semaine dernière. L'enquête menée en interne a également révélé que les fichiers volés contenaient un peu plus de 40 millions de dossiers d'anciens clients ou de prospects qui avaient précédemment demandé un crédit à T-Mobile.



"Certaines des données consultées comprenaient les noms et prénoms des clients, leur date de naissance, leur numéro de sécurité sociale et les informations relatives à leur permis de conduire/carte d'identité", a révélé T-Mobile, qui assure toutefois "qu'aucun numéro de téléphone, numéro de compte, code PIN, mot de passe ou information financière n'a été compromis".



En guise de compensation, l'opérateur offre immédiatement 2 ans de services gratuits de protection d'identité avec McAfee.