Un ancien membre du Congrès américain a "abusé de sa confiance" pour faire du commerce avant les fusions, selon le procureur.

La procureure adjointe des États-Unis, Margaret Graham, a déclaré dans ses déclarations liminaires que Buyer, qui a représenté l'Indiana en tant que républicain à la Chambre des représentants des États-Unis entre 1993 et 2011, a appris la fusion alors imminente par un cadre de T-Mobile en 2018.

Les clients consultants de Buyer, qui comprenaient également Guidehouse Inc, lui ont fait confiance en lui confiant des informations confidentielles, a déclaré Graham.

"Il a abusé de cette confiance et a utilisé les informations de ses clients pour faire du commerce", a-t-elle dit.

Buyer a gagné plus de 100 000 dollars grâce aux transactions sur Sprint, et plus de 200 000 dollars sur les actions de Navigant Consulting Inc, qu'il a achetées avant que la société ne soit acquise par Guidehouse en 2019, a déclaré Graham.

L'avocat de Buyer, Daniel Alonso, a déclaré que les procureurs ne peuvent pas prouver que Buyer a appris l'une ou l'autre fusion avant qu'elle ne se produise.

Tony Russo, cadre de T-Mobile, a initialement dit aux enquêteurs qu'il ne se souvenait pas de la conversation avec Buyer, a dit Alonso.

Alonso a déclaré que Buyer s'était fié aux analystes publics et avait déduit que Guidehouse allait acquérir Navigant.

"Deviner et spéculer sur une acquisition est parfaitement légal", a-t-il dit.

Buyer fait face à quatre chefs d'accusation de fraude boursière lors du procès, qui devrait durer environ trois semaines.

Buyer était l'une des sept personnes, dont un ancien banquier de Goldman Sachs, accusées de délit d'initié en juillet dans le cadre d'une opération de répression menée par Damian Williams, le procureur américain du district sud de New York.