L'ancien membre du Congrès américain Stephen Buyer a été condamné mardi à 22 mois de prison pour avoir échangé des informations privilégiées qu'il avait apprises en 2018 en tant que consultant auprès de T-Mobile US Inc avant sa fusion avec Sprint pour un montant de 23 milliards de dollars.

Le juge de district américain Richard Berman à New York a condamné Buyer, qui a été reconnu coupable de quatre chefs d'accusation de fraude en matière de valeurs mobilières lors d'un procès en mars. M. Buyer a été membre républicain de l'Indiana à la Chambre des représentants des États-Unis entre 1993 et 2011 avant de travailler comme consultant en entreprise.

Les procureurs ont déclaré lors du procès que M. Buyer avait acheté des actions Sprint après avoir appris d'un cadre de T-Mobile que les entreprises de télécommunications étaient en pourparlers de fusion en 2018 et qu'il avait de nouveau effectué des transactions illégales l'année suivante.

Selon les procureurs, Buyer a gagné plus de 100 000 dollars grâce aux transactions Sprint et plus de 200 000 dollars en achetant des actions de Navigant Consulting Inc. avant qu'elle ne soit acquise par Guidehouse en 2019.

Buyer s'est présenté à la barre lors du procès et a nié avoir négocié sur la base d'informations privilégiées. Il a déclaré qu'il prévoyait de faire appel.

Les procureurs ont demandé trois ans de prison pour Buyer dans les documents judiciaires, affirmant qu'il avait abusé de la confiance de ses clients et qu'il avait menti à la barre.

M. Buyer a demandé à être condamné à une peine de confinement à domicile, en invoquant les services qu'il a rendus au Congrès et à l'armée américaine.

L'affaire est U.S. v. Buyer, n° 22-00397, U.S. District Court, Southern District of New York. (Reportage de Jody Godoy à New York, édition de Deepa Babington)