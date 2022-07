Un ancien membre du Congrès américain plaide non coupable aux accusations de délit d'initié

Les procureurs ont accusé Buyer, un homme de 63 ans qui a représenté l'Indiana en tant que républicain à la Chambre des représentants des États-Unis entre 1993 et 2011, d'avoir réalisé 349 000 $ de bénéfices grâce aux transactions de Sprint et à un autre stratagème d'initié en 2019. Buyer avait été un consultant de T-Mobile au moment de sa fusion avec Sprint.

William Schwartz, un avocat de Buyer, a déclaré au juge de district américain Richard Berman lors d'une audience que Buyer n'avait pas reçu d'informations privilégiées matérielles avant ses transactions.

"Nous pensons que le cas est faible, franchement", a déclaré Schwartz.

Berman a fixé la caution à 250 000 $ et a ordonné à Buyer de ne pas quitter le territoire continental des États-Unis. Une autre comparution devant le tribunal était prévue pour le 31 août.

Buyer est l'une des sept personnes arrêtées cette semaine pour délit d'initié, dans le cadre de la répression de la criminalité financière par Damian Williams, le procureur des États-Unis à Manhattan.

Un ancien banquier de Goldman Sachs, un ancien stagiaire du FBI et un cadre du secteur technologique figurent parmi les personnes arrêtées. Les sept accusés font également face à des accusations civiles parallèles de la part de la U.S. Securities and Exchange Commission.