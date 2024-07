T. Rowe Price Group, Inc. est une société de gestion d'investissement qui propose des services de conseil en placement aux investisseurs, qu'ils soient particuliers ou institutionnels, aux gestionnaires de régimes de retraite et aux intermédiaires financiers. Le groupe gère une large gamme d'actions américaines et internationales, d'actifs mixtes, de titres et de fonds mutuels du marché monétaire et autres portefeuilles de placement. Le groupe propose également des services administratifs à des conseillers en placement, tels que des services d'agent de transfert de fonds mutuels, des services de comptabilité, des services aux actionnaires, des services d'archivage destinés aux gestionnaires de régimes de retraite, ainsi que des services de courtier à commission réduite et de fiducie. A fin 2023, le groupe gère 1 444,5 MdsUSD d'actifs.