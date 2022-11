Le plus grand fonds de pension de Taiwan choisit T. Rowe, Wellington et d'autres pour gérer un actif de 3 milliards de dollars.

Le Bureau of Labour Funds (BLF) a choisi T. Rowe Price, Wellington Management, PGIM, Ninety One UK, Loomis, Sayles & Company et Pacific Investment Management, chacun se voyant attribuer 500 millions de dollars pour mener une stratégie obligataire à rendement total, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le BLF, l'un des plus grands investisseurs d'Asie avec 5,56 trillions de TWD (173 milliards de dollars) d'actifs dans le cadre d'un régime de retraite public obligatoire, a noté dans sa dernière revue mensuelle que les marchés boursiers et obligataires mondiaux ont tous deux été frappés par la hausse des taux d'intérêt, une inflation élevée et la guerre en Ukraine, ce qui a pesé sur ses performances.

Le fonds de pension a enregistré une perte de 9,87 % au cours des neuf premiers mois de cette année, selon les dernières informations communiquées.

(1 $ = 32,1290 dollars taïwanais)