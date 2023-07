T&S Communications Co Ltd est une entreprise qui se consacre à la recherche, au développement, à la production et à la vente de dispositifs de communication optique et de modules fonctionnels intégrés. Les produits de la société comprennent des produits de dispositifs optiques et des produits de détection optique. Les produits de dispositifs optiques comprennent des dispositifs optiques passifs et des dispositifs optiques actifs, qui sont utilisés dans la construction et la maintenance des réseaux de communication optique et des centres de données. La société est également impliquée dans la fabrication de systèmes de surveillance de capteurs à fibre optique pour la surveillance des signaux dans une série de domaines, tels que les réseaux intelligents, le pétrole et la pétrochimie, ainsi que le transport.

Secteur Equipements et pièces électroniques