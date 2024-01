T.V. Today Network Limited est une société basée en Inde qui opère dans le secteur des médias et du divertissement. La société se consacre principalement à la diffusion de chaînes d'information télévisées et à d'autres activités médiatiques en Inde, et elle exploite également des stations de radio. Ses secteurs d'activité sont la télévision et les autres activités médiatiques, ainsi que la radiodiffusion. La société exploite quatre chaînes d'information : Aaj Tak, Aaj Tak HD, India Today TV et Good News Today. Elle exploite également trois stations de radio FM sous la marque Ishq 104.8 FM à Delhi, Mumbai et Kolkata. Sana, la présentatrice de l'intelligence artificielle (IA), apparaît dans de multiples formats dans une variété d'émissions quotidiennes sur les chaînes de télévision et les chaînes numériques. Il s'agit notamment de bulletins d'information, de prévisions météorologiques, d'astrologie quotidienne, de bulletins sportifs et de quelques émissions spéciales ponctuelles. Ses produits numériques comprennent des chaînes numériques telles que Aaj Tak, Aaj Tak AI, Aaj Tak Bangla, Aaj Tak2, AT Astro, AT Campus, et des chaînes numériques, Bharat Tak, Bihar Tak, Biz Tak, Crime Tak et Dilli Tak.

Secteur Diffusion