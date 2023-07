T2 Biosystems, Inc. est une société de diagnostic in vitro. La société se concentre sur la détection des agents pathogènes responsables de la septicémie et des gènes de résistance aux antibiotiques. La société utilise sa technologie T2MR, qui permet de détecter rapidement des agents pathogènes, des biomarqueurs et d'autres anomalies dans divers types d'échantillons de patients non purifiés, notamment le sang total, le plasma, le sérum, la salive, les expectorations et l'urine, et peut détecter des cibles cellulaires à des limites de détection aussi faibles qu'une unité formant colonie par millilitre (UFC/mL). Ses principaux produits commerciaux sont le T2Candida Panel et le T2Bacteria Panel. Le T2Candida Panel est un test sanguin direct qui identifie la forme mortelle des infections sanguines courantes à l'origine des septicémies et des candidémies. Son T2Bacteria Panel est un test sanguin direct qui détecte certains pathogènes bactériens associés à la septicémie. Ses principaux produits commerciaux comprennent également l'instrument T2Dx, le panel T2Resistance et le panel T2SARS-CoV-2.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés