T2 Metals Corp. est une société canadienne spécialisée dans le cuivre et les métaux précieux. La société se concentre sur le projet Sherridon au Manitoba, le projet Lida au Nevada et le projet Cora en Arizona. Le projet Sherridon est situé dans le camp minier de Flin Flon/Snow Lake. Le projet Sherridon se trouve à environ 65 kilomètres (km) au nord-est du complexe minier et métallurgique de Flin Flon (Manitoba), relié par une route praticable en tout temps de 78 km. Le projet Lida est situé dans le centre-sud du comté d'Esmeralda, dans la ceinture minérale de Walker Lane, riche en or et en cuivre. Le projet Lida comprend des concessions minières jalonnées situées dans le comté d'Esmeralda, au Nevada. Le projet Lida est détenu par 58 concessions minières BLM couvrant un total d'environ 2,75 kilomètres carrés. Le projet Cora se situe à environ 75 km au nord du nord-est (NNE) de Tucson, au cœur de la ceinture de cuivre du sud de l'Arizona. Le projet Cora est détenu par la société et garanti par environ 46 titres miniers filoniens accordés par le BLM couvrant un total de 3,84 kilomètres carrés.

Secteur Sociétés minières intégrées