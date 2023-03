T42 IoT Tracking Solutions remporte une nouvelle commande aux États-Unis

t42 IoT Tracking Solutions PLC - Fournisseur de solutions de suivi, de sécurité et de surveillance en temps réel basé à Jersey - Reçoit une commande supplémentaire de 2 500 unités Tetis, d'un client basé aux États-Unis, en plus de la commande de 1 000 unités annoncée en janvier. t42 n'a pas divulgué les détails financiers de la commande. L'accord prévoit des paiements mensuels sur une période de 36 mois, afin de couvrir les coûts des appareils et des données.

Tetis est une solution de suivi et de contrôle des conteneurs. Installé sur la charnière de la porte d'un conteneur, le moteur cellulaire et le GPS sont utilisés pour surveiller sa position, ainsi que les écarts par rapport à l'itinéraire prévu.

Avi Hartmann, directeur général, a déclaré : "2023 continue à faire confiance à nos produits et services. En passant une deuxième commande deux mois seulement après la première, le client a exprimé sa confiance dans notre technologie.

Cours actuel de l'action : 6,33 pence, en hausse de 10 % à Londres lundi après-midi

Variation sur 12 mois : en baisse de 56%.

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

