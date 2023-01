T42 IoT Tracking Solutions salue l'expansion américaine de la commande de suivi des marchandises

(Alliance News) - t42 IoT Tracking Solutions PLC a assuré mercredi aux investisseurs un début d'année prometteur, après avoir décroché sa première commande d'unités Tetis d'un client basé aux Etats-Unis.

t42 est un fournisseur basé à Londres de solutions de suivi, d'analyse, de surveillance et de sécurité en temps réel de l'internet des objets pour le marché mondial des conteneurs et du fret.

La société a déclaré avoir reçu sa première commande de 1 000 unités Tetis auprès d'un client basé aux États-Unis. Elle fournira également ses services logiciels de suivi et de surveillance et ses solutions de connectivité dans le cadre de cette commande. t42 n'a pas divulgué les détails financiers de la commande.

L'accord prévoit des paiements mensuels sur une période de 36 mois, afin de couvrir les coûts des appareils et des données.

Tetis est une solution de suivi et de surveillance des conteneurs pour le fret. Installé sur la charnière de la porte d'un conteneur, le moteur cellulaire et le GPS sont utilisés pour surveiller sa position, ainsi que les déviations par rapport à l'itinéraire prévu.

Des détecteurs d'accéléromètre, de température et de lumière fournissent une alerte en cas de perte, de vol ou d'endommagement de la cargaison.

"Le début prometteur de 2023 se poursuit à travers cette commande et démontre la confiance dans nos produits et services. Dans le cadre du partenariat, nous sommes impatients de travailler avec ce client afin de fournir une meilleure visibilité et un meilleur contrôle des chaînes d'approvisionnement à l'échelle mondiale et nous espérons recevoir d'autres commandes dans le cadre de cet accord dans les mois à venir", a déclaré le directeur général Avi Hartmann.

Les actions de t42 se négociaient en hausse de 2,3% à 5,53 pence chacune à Londres mercredi matin.

Par Holly Beveridge ; journaliste d'Alliance News

