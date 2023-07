t42 IoT Tracking Solutions PLC est engagée dans la fourniture de solutions Internet des objets (IoT) de suivi, d'analyse, de surveillance et de sécurité en temps réel pour le marché mondial des conteneurs et du fret. Elle fournit des solutions matérielles et logicielles, le suivi des conteneurs d'expédition, la gestion des flottes de transport, la sécurité des cadenas intelligents et les systèmes de commande centrale. Ses produits incluent Tetis, Tetis R, Tetis R Hybrid, Lokies, WatchLock Cube, Kylos, Kylos Forever, Kylos Air, Control Center et plus encore. Il s'agit d'une serrure de conteneur inviolable et multi-capteurs et d'un transmetteur de données global crypté, qui permet une détection intelligente de l'écart de trajectoire, de la température, de l'humidité, des tentatives de falsification, du navire, de l'accident, de l'endommagement du conteneur et de la violation réelle. Ses appareils sont utilisés par les ports, les propriétaires de cargaisons, les compagnies maritimes, les transitaires, les compagnies d'assurance, les autorités douanières, la sécurité intérieure et la police pour le suivi mondial de bout en bout des conteneurs et la transformation numérique des expéditions.

Secteur Services et conseils en informatique