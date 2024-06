TAAT Global Alternatives Inc. est une société canadienne de distribution et de produits de consommation à intégration verticale. La société développe, fabrique et distribue des catégories de produits alternatifs, tels que le tabac et les alternatives à risque réduit, le chanvre, le kratom et d'autres segments émergents de biens de consommation emballés (CPG). La société exerce ses activités dans deux secteurs : la vente de produits sans tabac et la vente de produits du tabac. La société développe des alternatives sans nicotine et sans tabac aux cigarettes traditionnelles. La société utilise un procédé exclusif en instance de brevet (y compris une technique de raffinage en instance de brevet) avec un mélange d'ingrédients entièrement naturels pour offrir aux fumeurs âgés de plus de 21 ans une alternative aux cigarettes traditionnelles qui ne contient ni nicotine ni tabac. La société dispose d'une usine de traitement au Nevada et d'un centre de distribution à Canton, dans l'Ohio, qui lui permet de tirer parti de l'espace de vente au détail existant et d'accéder aux réseaux nationaux de vente en gros.

Secteur Tabac