Tabcorp Holdings Limited est une société de divertissement basée en Australie. Ses segments comprennent les paris et les médias, ainsi que les services de jeux. Le segment Wagering and Media est engagé dans la fourniture de totalisateurs et de paris à cote fixe, de réseaux de paris au détail et d'entreprises de médias de courses mondiales. Il exploite un portefeuille d'activités, telles que TAB, Sky Media et Premier Gateway International (PGI). TAB est un fournisseur omnicanal d'expériences de paris. Sky Media est un diffuseur de courses et de sports multi-sites et multi-chaînes en Australie et à l'international. PGI exploite un centre mondial de mise en commun des paris basé sur l'île de Man et Sky Racing World, qui distribue des courses internationales et facilite la mise en commun des paris associés. Le segment Gaming Services se concentre sur les opérations de surveillance des machines à sous en Nouvelle-Galles du Sud, au Queensland et dans le Territoire du Nord, ainsi que sur les services aux salles de jeux à l'échelle nationale. Il exploite deux unités sous la marque MAX : MAX Regulatory Services et MAX Venue Services.

Secteur Casinos et jeux