Table Trac, Inc. conçoit, développe et vend des systèmes d'information et de gestion pour les casinos. Elle a mis au point un système d'information et de gestion appelé Table Trac qui automatise et contrôle les opérations des jeux de table des casinos. En plus de son système de gestion des jeux de table, la société ajoute des fonctionnalités aux modules connexes du système de casino pour les récompenses des clients et le club de fidélité, l'analyse marketing, le service aux clients, les promotions, l'administration/gestion, la gestion des chambres fortes/cages et les tâches d'audit/comptabilité. L'ensemble de ces modules constitue le produit Casino Trac, le système de gestion de casino (CMS). La vente de ce système comprend l'installation, la configuration personnalisée du système de casino et la formation. Le système Table Trac est conçu pour fournir aux opérateurs un système qui peut être interconnecté et fonctionner avec des logiciels ou du matériel de tiers. Ses produits et services comprennent des modules conçus pour gérer les programmes de suivi des joueurs et les promotions des kiosques, ainsi que les contrôles des chambres fortes et des cages.

Secteur Casinos et jeux