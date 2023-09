Taboola.com Ltd est une société de logiciels basée en Israël qui, par le biais de sa plateforme Taboola, alimente des recommandations pour le web ouvert, aidant les gens à découvrir des choses qu'ils pourraient aimer. La plateforme de la société, alimentée par l'intelligence artificielle, est utilisée par les propriétés numériques, y compris les sites Web, les appareils et les applications mobiles, pour stimuler la monétisation et l'engagement des utilisateurs. Taboola a des partenariats à long terme avec certaines propriétés numériques dans le monde, y compris CNBC, BBC, NBC News, Business Insider, The Independent et El Mundo. Taboola alimente les recommandations du commerce électronique, conduisant plus d'un million de transactions mensuelles chaque mois. Walmart, Macyâs, Wayfair, Skechers et eBay figurent parmi les principaux clients.

Secteur Logiciels