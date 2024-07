Taboola.com Ltd. est une entreprise technologique qui propose des recommandations sur le Web ouvert grâce à un moteur algorithmique basé sur l'intelligence artificielle (IA). La plateforme de l'entreprise, alimentée par l'intelligence artificielle, est utilisée par les propriétés numériques, y compris les sites Web, les appareils et les applications mobiles, pour stimuler la monétisation et l'engagement des utilisateurs. Les propriétés numériques utilisent les plateformes technologiques de l'entreprise pour atteindre leurs objectifs commerciaux, tels que la création de nouveaux publics sur leurs sites et applications ou l'augmentation de l'engagement sur le site. Elle permet aux annonceurs de tirer parti de sa plateforme de recommandation propriétaire alimentée par l'IA pour atteindre des audiences ciblées en utilisant des formats publicitaires natifs efficaces sur l'ensemble des propriétés numériques. Dans le cadre de ses offres de commerce électronique, elle syndique également les listes de produits et les liens monétisés (publicités cliquables) de ses annonceurs détaillants dans des expériences de consommation axées sur le contenu commercial, à la fois sur le Web ouvert et au sein des plateformes publicitaires traditionnelles dominantes.

Secteur Logiciels