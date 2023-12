Tactical Resources Corp. est une société d'exploration et de développement minier basée au Canada. L'activité principale de la société est l'exploration et le développement d'éléments de terres rares (REE). Elle détient des intérêts dans la propriété du Lac Ducharme, située au Québec, et dans le projet Peak, dans l'ouest du Texas. Le projet d'ÉTR du Lac Ducharme est situé dans la juridiction minière du nord du Québec, dans la municipalité régionale de comté (MRC) de Manicouagan, dans la région de la Côte-Nord de l'est du Québec, à environ 150 kilomètres (km) au nord de la ville régionale de Baie-Comeau. Le projet Lac Ducharme REE consiste en des dykes de pegmatite enrichis en LREE. Le projet Peak est situé à environ 68 miles au sud-est d'El Paso Texas, et à deux miles au sud-est du projet Round Top Rare Earth Element (REE) appartenant à Texas Minerals Resources Corporation.

Secteur Métaux et minéraux précieux