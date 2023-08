Tactile Systems Technology, Inc. est une société de technologie médicale qui développe et fournit des dispositifs médicaux pour le traitement des maladies chroniques mal desservies. Les domaines thérapeutiques de la société sont les maladies vasculaires, l'oncologie et la thérapie de dégagement des voies respiratoires pour les personnes souffrant d'affections respiratoires chroniques. Elle utilise un modèle direct au patient et au fournisseur dans le cadre de son portefeuille de produits pour le lymphœdème. Ses produits de lymphoedème sont les systèmes Flexitouch et Entre. Le système Flexitouch Plus est un dispositif de compression pneumatique avancé, entièrement automatisé et programmable, conçu pour le traitement du lymphœdème à domicile. Le système Entre est un dispositif de compression pneumatique de base utilisé pour le traitement à domicile des troubles veineux, y compris le lymphœdème et l'insuffisance veineuse chronique, notamment les ulcères de jambe veineux. Elle propose également Kylee, qui une application mobile gratuite pour aider les patients à s'informer sur le lymphœdème, à suivre leurs symptômes et leur traitement, et à partager leurs progrès avec leur médecin.