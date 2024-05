BERLIN (dpa-AFX) - L'année dernière, l'Etat fédéral, les Länder et les communes ont dépensé au total plus de 20 milliards d'euros pour les allocations logement ainsi que pour le logement et le chauffage des personnes à la recherche d'un emploi et bénéficiant de l'allocation citoyenne. C'est ce qui ressort d'une réponse du ministère fédéral de la Construction à une question de Caren Lay, députée de gauche au Bundestag, dont l'agence de presse allemande a eu connaissance. En revanche, les dépenses pour la construction de logements sociaux n'en représentent qu'une fraction - une anomalie, comme le critique Lay. En effet, on exige ainsi des augmentations de loyer de la part des bailleurs privés au lieu de logements bon marché.

Cette année, l'Etat fédéral met à la disposition des Länder 3,15 milliards d'euros pour la construction de logements sociaux. L'année dernière, ce montant était de 2,5 milliards d'euros, et à partir de 2025, il sera de 3,5 milliards d'euros par an. Au total, ce sont plus de 18 milliards d'euros qui devraient être versés entre 2022 et 2027. Etant donné que les Länder versent eux-mêmes leur part, la construction de logements sociaux bénéficie d'une somme totale plus de deux fois supérieure, explique le gouvernement dans sa réponse.

Lay a critiqué, selon elle, les mauvaises priorités du gouvernement. Même si les paiements des frais de logement et des allocations de logement sont nécessaires, ils ne sont pas considérés comme durables par les experts. "Les loyers payés par l'Etat finissent par subventionner les augmentations de loyer privées", a déclaré la politicienne de gauche. Le gouvernement doit maintenant investir davantage dans des logements abordables afin de réduire les dépenses à long terme. Pour des logements durablement abordables, il faut exiger davantage de la construction de logements sociaux et d'utilité publique ainsi qu'un gel des loyers, a exigé Lay./asn/DP/mis