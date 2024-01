BERLIN (dpa-AFX) - Une alliance regroupant l'association des locataires, le syndicat du bâtiment ainsi que des associations sociales et professionnelles a réclamé beaucoup plus de logements pour les personnes à faibles revenus. Elle a appelé mardi à Berlin à la création de plus de 910 000 logements sociaux en se basant sur une étude de l'Institut Pestel de Hanovre.

Selon cette étude, l'Allemagne comptait fin 2022 environ 1,088 million de logements sociaux. L'alliance "Soziales Wohnen" estime qu'il faudra augmenter le nombre de logements sociaux à 2 millions d'ici 2030, ce qui correspondrait à la situation de 2007. Selon l'étude, il manque particulièrement de logements sociaux - en chiffres absolus - dans le Bade-Wurtemberg (déficit : environ 206 000 logements), en Bavière (environ 195 000), à Berlin (environ 131 000) et en Basse-Saxe (environ 109 000).

L'alliance a demandé que l'État fédéral et les Länder mettent immédiatement à disposition 50 milliards d'euros pour la demande de logements sociaux. Ce n'est qu'ainsi que l'on pourra se rapprocher de l'objectif de l'Ampel de 100 000 nouveaux logements sociaux par an. L'alliance s'est en outre prononcée en faveur de réductions d'impôts : La construction de nouveaux logements sociaux devrait à l'avenir être soumise à une TVA de 7 % au lieu de 19 % jusqu'à présent.

Dans leur accord de coalition, le SPD, les Verts et le FDP s'étaient fixé pour objectif la construction de 400 000 nouveaux logements par an, dont 100 000 logements sociaux, en raison des besoins énormes, notamment dans les villes. En raison des conséquences de la guerre en Ukraine, le gouvernement a toutefois admis l'année dernière qu'il manquerait cet objectif dans un premier temps. La pénurie de matériaux, le manque de personnel qualifié et la hausse des taux d'intérêt font partie des obstacles.

Les loyers des logements sociaux sont réglementés par l'État. Seules les personnes dont les autorités considèrent qu'elles ont des besoins particuliers parce qu'elles ont de faibles revenus peuvent y habiter. Au bout d'un certain temps, les logements peuvent être loués normalement sur le marché, ce qui explique que le nombre de logements sociaux n'a cessé de diminuer ces dernières années./bg/DP/tih