L'association des locataires et le syndicat du bâtiment mettent en garde contre un désastre sur le marché du logement

BERLIN (dpa-AFX) - L'association allemande des locataires et le syndicat du bâtiment IG BAU ont mis en garde contre des perturbations drastiques sur le marché du logement allemand. "Il y a longtemps que la sonnette d'alarme de la pénurie de logements n'avait pas retenti aussi fort : la situation sur le marché du logement devient de plus en plus dramatique", a déclaré le président de l'association des locataires Lukas Siebenkotten aux journaux du "Funke Mediengruppe" (jeudi). "C'est surtout dans l'offre de logements abordables subventionnés que nous allons assister à une violente chute". L'État fédéral et les Länder doivent maintenant redresser la barre. "Sinon, nous assisterons à un désastre sans précédent sur le marché du logement", poursuit Siebenkotten.

La forte immigration, notamment de réfugiés de guerre en provenance d'Ukraine, a récemment fait pression sur le marché immobilier en Allemagne, où les logements sont déjà rares. De plus, la construction de logements est au point mort, car de nombreuses personnes ne peuvent plus se permettre de construire compte tenu de la hausse des taux d'intérêt et du coût des matériaux. La ministre fédérale de la Construction, Klara Geywitz, a déjà reconnu que la coalition "Ampel" ne parviendrait pas à atteindre son objectif de 400 000 nouveaux logements par an.

Harald Schaum, vice-président fédéral d'IG BAU, a évoqué un conflit concernant la stratégie du gouvernement fédéral en matière de main-d'œuvre qualifiée face à la pénurie de logements. "Le logement et le travail vont de pair. Personne ne viendra s'il ne peut pas se loger ici ou seulement à des loyers exorbitants", a déclaré Schaum au journal Funke. "Il y a un énorme dilemme : la construction de logements est une clé très importante pour la situation de l'emploi et donc pour le fonctionnement de l'économie en Allemagne".

L'association des locataires, le syndicat IG Bau et l'association caritative Caritas veulent informer sur ce sujet lors d'une conférence de presse ce jeudi (10h30) à Berlin./als/DP/mis