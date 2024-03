FRANCFORT (dpa-AFX) - La transformation de bureaux vides peut créer des milliers de logements dans les métropoles et y atténuer sensiblement la pénurie de logements. C'est ce que montrent les calculs du spécialiste de l'immobilier Jones Lang LaSalle (JLL), dont l'agence de presse allemande a eu connaissance. Selon ces chiffres, les surfaces de bureaux inutilisées offrent un potentiel d'environ 11 300 logements dans les sept plus grandes villes d'Allemagne. "Les besoins actuels en logements ont pu y être couverts à hauteur d'environ un cinquième par la transformation de bureaux", explique Helge Scheunemann, expert en recherche chez JLL Allemagne. Dans certains endroits, les transformations permettent de répondre à une part particulièrement élevée des besoins, comme à Düsseldorf (57 %), Stuttgart (51) et Francfort (34). Il y a là beaucoup de surfaces de bureaux adaptées à la transformation.

Avec la tendance au home office, de nombreuses surfaces de bureaux sont inutilisées. Selon JLL, le nombre de bureaux vacants dans les sept métropoles de Berlin, Hambourg, Munich, Koln, Francfort, Stuttgart et Düsseldorf s'élevait fin 2023 à environ 5,64 millions de mètres carrés, dont 2,68 millions à l'écart des emplacements A demandés, où la relocation est relativement facile.

D'un autre côté, la pénurie de logements est importante en Allemagne. Selon les estimations de la Fédération centrale de l'immobilier (ZIA), il manque 600 000 logements cette année, et ce chiffre pourrait atteindre 830 000 en 2027. En raison de la hausse des taux d'intérêt et des coûts de construction, la construction de logements est en crise, l'objectif du gouvernement Ampel de 400 000 logements est hors de portée.

Pourtant, la transformation de bureaux joue jusqu'à présent un rôle relativement mineur, a déclaré Scheunemann. "Les lieux de bureaux ne sont pas tous égaux en matière de logement". Il est nécessaire d'avoir accès aux écoles, aux transports en commun, aux jardins d'enfants, aux magasins et aux parcs. De plus, en raison de l'augmentation des coûts de construction, les réaffectations sont coûteuses et complexes./als/DP/mis