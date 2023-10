HAMBOURG (dpa-AFX) - Pour le groupe immobilier résidentiel hambourgeois TAG Immobilien, le marché polonais de l'immobilier résidentiel est nettement plus attractif que le marché allemand. "Nous n'achetons pas en Allemagne, nous investissons en Pologne", a déclaré le directeur financier Martin Thiel à l'agence de presse financière dpa-AFX. Dans le pays voisin, le groupe construit lui-même. Là-bas, les coûts de construction pour des bâtiments de même qualité sont nettement inférieurs à ceux de l'Allemagne. Cela s'explique surtout par les exigences réglementaires beaucoup plus faibles dans ce pays d'Europe de l'Est. En Pologne, les permis de construire prennent environ deux fois moins de temps.

L'entreprise peut construire en Pologne des appartements de très bonne qualité à Varsovie, Wroclaw et Gdansk pour moins de 2000 euros le mètre carré, a déclaré le directeur financier. Les appartements sont donc abordables pour la population polonaise malgré les taux d'intérêt élevés. TAG vend actuellement 3000 à 4000 appartements par an en Pologne.

Le groupe hambourgeois a fait son entrée sur le marché polonais en achetant le promoteur Vantage Development fin 2019 et a développé ses activités en 2022 en rachetant le promoteur immobilier Robyg. Ce n'est que récemment que le groupe immobilier a créé, avec une société de fonds de l'investisseur financier Centerbridge Partners, une coentreprise responsable de l'achat de terrains, de la construction et de la vente d'unités de logement./mne/lew/he