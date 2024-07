WIESBADEN (dpa-AFX) - Malgré la forte demande de logements, de nombreux appartements restent vides en Allemagne. Selon les enquêtes du microrecensement, à la date de référence du 15 mai 2022, il y avait environ 1,9 million de logements qui n'étaient pas utilisés pour diverses raisons. Cela correspond à un taux de vacance de 4,3 pour cent, selon l'Office fédéral des statistiques. Plus de la moitié des biens (55 pour cent) n'étaient plus occupés depuis plus d'un an.

Seulement un peu plus d'un tiers des logements vides (38 pour cent) étaient prêts à être occupés dans les trois mois suivants. Dans les villes-États de Hambourg, Brême et Berlin, les pourcentages respectifs de ces logements rapidement disponibles étaient nettement plus élevés, entre 52 et 61 %. Pour près d'un logement vide sur quatre (24 %), des travaux de construction ou de rénovation étaient prévus. La démolition n'était prévue que pour 4 % des logements vacants. Sept pour cent devaient être vendus ou occupés par leurs propriétaires. Pour un logement vacant sur cinq, "d'autres raisons" ont été mentionnées.

Les données proviennent du microrecensement 2022, qui se base sur les registres officiels et sur des enquêtes menées auprès de 12% de la population sur différents thèmes. Selon l'Office fédéral, environ 23 millions de propriétaires ont fourni des informations sur leurs biens immobiliers lors du recensement des bâtiments et des logements, ainsi qu'environ 8 000 sociétés de logement.