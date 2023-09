HAMBOURG (dpa-AFX) - Après l'effondrement de l'année précédente, le marché immobilier allemand devrait, selon une étude, connaître un ralentissement encore plus marqué cette année. L'institut Gewos de Hambourg ne s'attend plus qu'à environ 591 800 achats sur la base des transactions enregistrées au premier semestre. Cela représenterait près d'un quart de transactions en moins par rapport à l'année 2022, déjà faible, et la valeur la plus basse depuis le début de la série chronologique pour l'ensemble de l'Allemagne en 1995. Le volume des ventes à l'échelle nationale devrait ainsi baisser de 29,1 % pour atteindre environ 198,1 milliards d'euros. Il s'agit, pour le chiffre d'affaires et le nombre de cas, des plus fortes baisses jamais enregistrées, a fait savoir l'institut.

Cette année, les conséquences de la hausse des taux d'intérêt se font davantage sentir qu'en 2022, a expliqué jeudi l'expert de Gewos Sebastian Wunsch. La baisse modérée des prix d'achat jusqu'à présent ne peut pas compenser la hausse des coûts de financement. Pour les propriétaires occupants, l'achat d'un bien immobilier devient donc de plus en plus difficile, car les coûts de financement augmentent et l'inflation élevée réduit le pouvoir d'achat. Quant aux investisseurs, ils ont attendu par incertitude.

Wunsch a souligné : "La situation actuelle du marché est toujours caractérisée par une réticence marquée à acheter. Actuellement, nous ne prévoyons pas de changements significatifs des facteurs déterminants du marché pour le reste de l'année". Le taux d'inflation est très éloigné des objectifs des banques centrales, de sorte qu'il ne faut pas s'attendre à un allègement des taux d'intérêt à moyen terme. En ce qui concerne les prix d'achat, on s'attend à une stabilisation à la fin de l'année, car ils baissent actuellement plus lentement.

Pour cette étude, Gewos a analysé dans toute l'Allemagne les données relatives aux contrats de vente de terrains conclus auprès des comités d'expertise et les chiffres d'affaires qui y sont liés.

Selon l'enquête, le chiffre d'affaires de l'immobilier s'est effondré à 279,4 milliards d'euros en 2022, soit une baisse de 17,2 % par rapport à l'année record de 2021 et la fin brutale d'un boom de longue durée. Le nombre de cas de transactions avait baissé de 16,1 pour cent en un an pour atteindre 787 700./ceb/DP/zb