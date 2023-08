HAMBOURG (dpa-AFX) - TAG Immobilien a enregistré une perte au premier semestre. En raison d'une dévaluation du portefeuille immobilier, le résultat net a été négatif de 304,7 millions d'euros, a annoncé lundi le groupe MDax à Düsseldorf. Un an plus tôt, TAG Immobilien avait encore affiché un bénéfice de 301,8 millions d'euros.

Entre-temps, le groupe immobilier a profité d'une forte demande de logements. Au cours des six premiers mois, les loyers nets ont augmenté de près de trois pour cent en comparaison annuelle pour atteindre 174,1 millions d'euros. En Allemagne, les loyers ont augmenté de 2,1 % sur une base comparable et en incluant la réduction des logements vacants. Toutefois, ce sont surtout les coûts de financement plus élevés qui ont pesé sur le résultat. Le bénéfice d'exploitation (FFO 1) a baissé de plus de sept pour cent en comparaison annuelle pour atteindre 89,1 millions d'euros. L'entreprise a confirmé ses objectifs annuels /mne/nas.