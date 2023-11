HAMBOURG (dpa-AFX) - TAG Immobilien prévoit à nouveau de ne pas verser de dividende pour l'exercice en cours. Les liquidités qui resteront ainsi dans l'entreprise seront utilisées à la place pour renforcer la base de capital, a annoncé l'entreprise de manière surprenante lundi soir à Hambourg. Elle doit en outre servir à financer de nouveaux projets en Pologne, tant dans le domaine de la vente que dans celui de la location. Ne pas distribuer de bénéfices aux actionnaires assure en outre une plus grande indépendance face à la situation incertaine du marché, même si aucune échéance importante n'est prévue en 2024. Après coup, l'action a chuté de près de cinq pour cent par rapport au cours de clôture Xetra.

Dès que les marchés des capitaux et des transactions se seront normalisés, TAG souhaite reprendre le versement de dividendes. Une décision sur une proposition pour l'exercice 2024 sera prise au plus tôt à la fin de l'année prochaine et dépendra des conditions de marché qui prévaudront alors. Pour l'année 2022, TAG n'avait déjà pas versé de dividende afin de conserver l'argent dans la phase de hausse des taux d'intérêt du marché.

Entre-temps, l'entreprise se voit en bonne voie pour atteindre ses objectifs annuels grâce aux chiffres provisoires des neuf premiers mois et a également donné un premier aperçu de l'année à venir. Le résultat d'exploitation FFO I (Funds from Operations) a baissé de presque neuf pour cent au cours des neuf premiers mois pour atteindre 132,6 millions d'euros. Sur l'ensemble de l'année, le management vise toujours 170 à 174 millions d'euros - et se fixe également cette fourchette pour l'année prochaine.

En Allemagne, le groupe a vendu environ 1300 logements au cours des neuf premiers mois, et environ 2900 en Pologne. "Dans un contexte de marché exigeant en Allemagne, nous avons poursuivi nos ventes de logements au troisième trimestre 2023 et avons désormais atteint l'objectif que nous nous étions fixé en juillet 2022, à savoir générer au moins 250 millions d'euros d'entrées nettes de liquidités à partir de cette date", a déclaré la codirectrice Claudia Hoyer.

Au final, TAG Immobilien a enregistré une perte consolidée de près de 275 millions d'euros au cours des neuf premiers mois, malgré la hausse des loyers. Au cours de la même période de l'année précédente, le bénéfice s'élevait encore à près de 335 millions d'euros. La réévaluation des biens immobiliers dans un contexte de hausse des taux d'intérêt pèse également sur d'autres groupes du secteur. A la fin de l'année, TAG Immobilien connaîtra un nouveau tour de vis./men/lew/he