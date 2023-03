Factbox - Qui est Stormy Daniels et que s'est-il passé avec Trump, selon elle ?

Daniels a déclaré avoir eu une relation sexuelle avec Trump en 2006, l'année après qu'il ait épousé sa troisième femme Melania et plus d'une décennie avant que l'homme d'affaires devenu politicien - connu à l'époque pour une émission de télé-réalité populaire - ne devienne président. M. Trump a nié l'existence de cette relation et a déclaré que le paiement avait été effectué pour mettre fin aux "accusations fausses et extorquées" de Mme Daniels.

Voici quelques faits concernant Mme Daniels et sa relation présumée avec M. Trump.

STORMY DANIELS, STAR DES FILMS POUR ADULTES

Daniels, de son vrai nom Stephanie Clifford, est âgée de 44 ans et originaire de Baton Rouge, en Louisiane. Elle est une personnalité connue depuis plus de vingt ans dans le monde du cinéma pour adultes, où elle a joué dans de nombreuses vidéos et les a réalisées.

CE QU'ELLE DIT AVOIR FAIT AVEC TRUMP

Mme Daniels a déclaré avoir été présentée à M. Trump en juillet 2006 lors d'un tournoi de golf réunissant des célébrités à Lake Tahoe. Elle raconte qu'il l'a invitée à dîner et qu'ils ont dîné dans sa suite d'hôtel, où il lui a montré un exemplaire d'un magazine de golf avec sa photo en couverture.

"Et je me suis dit : "Quelqu'un devrait prendre ce magazine et vous donner une fessée avec"", a déclaré Daniels à l'émission "60 Minutes" de la chaîne CBS en 2018.

"Alors il s'est retourné et a baissé un peu son pantalon - vous savez, il portait des sous-vêtements et d'autres choses - et je lui ai donné quelques fessées", a déclaré Daniels.

Elle a déclaré que Trump lui a posé des questions sur elle-même et lui a demandé si elle aimerait participer à son émission de télévision "Celebrity Apprentice".

Il m'a dit : "Wow, vous êtes spéciale. Vous me rappelez ma fille. Il m'a dit : "Vous êtes intelligente et belle, vous êtes une femme avec laquelle il faut compter, et je vous aime bien. Je vous aime bien", a déclaré Mme Daniels.

Elle a déclaré s'être excusée à un moment donné pour aller aux toilettes et quand elle est revenue, Trump était "perché" sur le bord du lit.

"Je me suis rendu compte de ce dans quoi je m'étais embarquée. Et j'étais comme, 'Ugh, c'est parti'", a déclaré Daniels à "60 Minutes". "Et je me suis dit que peut-être [...] Je l'ai bien cherché parce que j'avais pris la mauvaise décision d'aller seule dans la chambre de quelqu'un".

Elle a déclaré que les deux hommes avaient eu des rapports sexuels consensuels.

Daniels a déclaré que M. Trump lui a téléphoné au cours de l'année suivante et qu'elle l'a rencontré à nouveau à sa demande en juillet 2007 au Beverly Hills Hotel à Los Angeles pour discuter de son éventuelle participation à l'émission "Celebrity Apprentice". Daniels a déclaré qu'il voulait à nouveau avoir des relations sexuelles à l'hôtel, mais qu'elle a refusé. Elle a déclaré que Trump l'avait appelée un mois plus tard pour lui dire qu'il n'avait pas réussi à la faire participer à l'émission "Celebrity Apprentice".

PAIEMENT ET ACCORD DE NON-DIVULGATION

Le 28 octobre 2016, dans les derniers jours précédant l'élection présidentielle remportée par M. Trump, Mme Daniels a signé un accord de non-divulgation dans lequel elle s'engageait à ne pas discuter publiquement de sa relation avec M. Trump en échange d'un paiement de 130 000 dollars, selon des documents déposés au tribunal fédéral de Los Angeles. Le pacte a été signé par Keith Davidson, son avocat en temps utile, et Michael Cohen, alors avocat personnel et fixeur de Trump. Le document comportait un emplacement pour la signature de Trump, mais il ne l'a jamais signé.

En 2018, après que le Wall street Journal a fait état du paiement à Daniels, Cohen a déclaré publiquement qu'il l'avait payée en utilisant son propre argent et que Trump ne lui avait pas ordonné de le faire. Daniels a poursuivi Trump et Cohen pour faire invalider l'accord.

Les avocats de M. Trump ont ensuite reconnu qu'il n'avait pas signé l'accord de non-divulgation et qu'il ne chercherait pas à le faire appliquer. Un juge a rejeté l'action en justice de Mme Daniels parce que l'affaire était réglée.

POURSUITE EN DIFFAMATION

En 2018, Mme Daniels a intenté une action en diffamation contre M. Trump devant un tribunal fédéral à la suite d'un message sur Twitter dans lequel il l'accusait d'"escroquerie" après qu'elle eut déclaré avoir été menacée pour avoir rendu public son récit d'une relation sexuelle présumée avec M. Trump. Un juge fédéral basé à Los Angeles a décidé en 2018 que les remarques de M. Trump n'étaient pas diffamatoires et qu'elles étaient protégées par le premier amendement de la Constitution des États-Unis, qui garantit la liberté d'expression. La décision du juge a été confirmée en appel et la Cour suprême des États-Unis a refusé d'examiner l'affaire en 2021.

Mme Daniels a déclaré qu'un inconnu s'était approché d'elle et de sa fille en bas âge en 2011 dans un parking de Las Vegas et avait proféré des menaces après qu'elle eut accepté de parler de sa relation avec M. Trump dans le cadre d'une interview accordée aux médias.

En 2018, elle a publié un portrait-robot de l'homme. Trump a réagi sur Twitter à la publication du portrait-robot, en écrivant : "Un sketch des années plus tard sur un homme inexistant. Une escroquerie totale, qui prend les Fake News Media pour des imbéciles (mais ils le savent) !"