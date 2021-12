Les promoteurs chinois signalent des risques après le fort rebond du cours de leurs actions

Les fortes hausses récentes des valeurs immobilières chinoises ont incité certains promoteurs, dont Tahoe Group et Sichuan Languang Development Co, à signaler les risques d'investissement, en invoquant des fondamentaux médiocres.

L'indice immobilier chinois CSI300 a atteint mardi son plus haut niveau sur deux mois et a rebondi de près de 20 % depuis son plus bas niveau de novembre, soutenu par des signes d'assouplissement politique.

Tahoe Group, un promoteur en difficulté dont les actions ont bondi de 21 % cette semaine, a mis en garde les investisseurs contre les risques mercredi.

La société n'avait pas remboursé 49,6 milliards de yuans d'emprunts à la fin du mois de novembre, et cherche des solutions par le biais d'une restructuration de la dette, a déclaré Tahoe dans un document boursier.

Sichuan Languang, qui avait fait défaut sur des dettes d'une valeur de 25,9 milliards de yuans, a déclaré que la société avait fait peu de progrès dans la restructuration de sa dette.

"Actuellement, le cours de l'action de la société s'est fortement écarté de ses fondamentaux, et nos conditions commerciales continuent de se détériorer", a averti Languang dans un communiqué, après une hausse de 67 % du cours de son action ce mois-ci.

Beijing Dalong Weiye Real Estate Development Co, qui a également vu le cours de son action bondir de plus de 60% depuis le début du mois, a averti dans un communiqué mercredi que la valorisation de son action est trois fois supérieure à la moyenne du secteur.

"Nous espérons que les investisseurs feront attention aux risques du marché, prendront des décisions rationnelles et investiront prudemment", a déclaré Dalong. (Reportage de Shanghai Newsroom. Édition de Gerry Doyle)