Taïga Building Products Ltd. est un distributeur en gros indépendant de produits de construction basé au Canada. Les secteurs géographiques de la société comprennent le Canada et les États-Unis. La société propose ses produits dans diverses catégories, notamment les terrasses en composite, les produits en bois d'ingénierie, les produits de revêtement de sol, les produits d'isolation, les produits de bois d'œuvre, les moulures, les panneaux, les feuilles de polyéthylène, les produits en bois préservé et les produits de revêtement. Elle fournit des services de logistique de distribution et d'usines de traitement, tels que des services d'usines de préservation du bois. La société exploite environ 15 centres de distribution au Canada, plus de trois centres de distribution dans l'Ouest des États-Unis et environ six stations de rechargement dans l'Est des États-Unis. Elle produit du bois préservé dans environ trois usines stratégiquement situées pour desservir le marché canadien. En outre, elle exporte des produits sur les marchés d'Asie, d'Amérique centrale et du Sud, et du Moyen-Orient.

Secteur Sylviculture