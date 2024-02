Taiga Building Products Ltd. est une société canadienne qui est un distributeur en gros indépendant de produits de construction au Canada et aux États-Unis. La société exerce ses activités dans deux secteurs géographiques : Le Canada et les États-Unis. La société propose ses produits dans diverses catégories, notamment les terrasses en composite, les produits en bois d'ingénierie, les revêtements de sol, les produits d'isolation, les produits de bois d'œuvre, les moulures, les panneaux, les feuilles de polyéthylène, les produits en bois préservé et les produits de bardage. La logistique de distribution de la société dessert les clients à travers l'Amérique du Nord avec des transports routiers (plateaux et fourgonnettes), ferroviaires (wagons complets et conteneurs intermodaux), maritimes (conteneurs et marchandises diverses), des questions de réglementation douanière (allant de la supervision des mouvements transfrontaliers quotidiens du trafic, des rapports sur le bois d'œuvre, des enquêtes fédérales sur les droits compensateurs et les droits de dumping), et la liaison avec les organismes suivants : Agence des services frontaliers du Canada, ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, etc.

Secteur Sylviculture