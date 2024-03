Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd est une société basée au Japon qui se consacre principalement à la recherche, au développement, à la fabrication et à la vente de médicaments en vente libre, de quasi-drogues, d'aliments, de fournitures médicales, de produits d'hygiène et de médicaments éthiques. La société opère dans deux secteurs d'activité. Le segment de l'automédication est engagé dans la recherche, le développement, la fabrication et la vente de médicaments en vente libre, de quasi-médicaments, d'aliments, de fournitures médicales, de produits d'hygiène. Le segment pharmaceutique est engagé dans la recherche, le développement, la fabrication et la vente de médicaments éthiques. L'autre activité consiste en la location et la gestion de biens immobiliers, ainsi qu'en la gestion d'hôtels.

Secteur Produits pharmaceutiques