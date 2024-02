TAIWAN SEMICONDUCTOR CO. LTD est une société basée à Taïwan dont l'activité principale est le développement, la fabrication et la distribution de redresseurs. Les principaux produits de la société sont les redresseurs à pont, les redresseurs Schottky, les redresseurs à diode, les redresseurs rapides, les redresseurs à haut rendement, les redresseurs à adhésif de surface, les circuits intégrés (CI) de gestion de l'énergie, les CI analogiques de gestion de l'énergie, les régulateurs à faible chute, les CI de commande de diodes électroluminescentes (DEL), les transistors de puissance et les produits à petit signal. La société distribue principalement ses produits sur les marchés asiatiques, américains et européens.