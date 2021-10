Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited : Après l'accumulation, l'accélération haussière ? 18/10/2021 | 08:27 Tommy Douziech 18/10/2021 | 08:27 achat En cours

Cours d'entrée : 600TWD | Objectif : 662TWD | Stop : 545TWD | Potentiel : 10.33% Après l'accumulation, l'accélération. Le timing apparaît pertinent pour se positionner sur le titre Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited et anticiper une extraction par le haut du trading range.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 662 TWD. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Le score ESG Refinitiv de la société, basé sur un classement de la société relatif à son secteur d'activité, ressort particulièrement bon.

Points forts La croissance constitue un point fort pour la société d'après les anticipations des analystes qui couvrent le dossier, comme en témoigne l'évolution anticipée d'ici trois ans : 67% à l'horizon 2023.

Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.

Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Points faibles Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.

Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.

Sous-secteur Semi-conducteurs - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFA.. 13.21% 546 293 NVIDIA CORPORATION 70.22% 554 661 INTEL CORPORATION 9.33% 220 985 BROADCOM INC. 14.96% 207 191 TEXAS INSTRUMENTS 18.47% 179 943 QUALCOMM, INC. -14.59% 146 775 ADVANCED MICRO DEVICES, INC.. 26.95% 141 226 ANALOG DEVICES, INC. 17.33% 93 149 MICRON TECHNOLOGY, INC. -10.53% 75 239 LONGI GREEN ENERGY TECHNOLO.. 29.05% 72 427 INFINEON TECHNOLOGIES AG 19.59% 56 685

Données financières TWD USD EUR CA 2021 1 586 Mrd 57 080 M 49 076 M Résultat net 2021 591 Mrd 21 265 M 18 283 M Tréso. nette 2021 232 Mrd 8 352 M 7 181 M PER 2021 26,3x Rendement 2021 1,83% Capitalisation 15 558 Mrd 559 Mrd 481 Mrd VE / CA 2021 9,66x VE / CA 2022 8,11x Nbr Employés 48 752 Flottant 93,6% Prochain événement sur TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED 10/11/21 October 2021 Publication évolution de l'activité Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 32 Dernier Cours de Cloture 600,00 TWD Objectif de cours Moyen 763,20 TWD Ecart / Objectif Moyen 27,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Che Chia Wei Vice Chairman & Chief Executive Officer Wendell Huang Chief Financial Officer & Vice President Te Yin Liu Chairman Yung Ching Hou Vice President-Research & Development J. K. Lin SVP-Information Technology & Materials Management