Exclusif - L'Italie et Intel choisissent la Vénétie comme région de prédilection pour une nouvelle usine de puces - sources

L'investissement d'Intel en Italie fait partie d'un plan plus large annoncé par le fabricant américain de puces en mars dernier, qui prévoit d'investir jusqu'à 80 milliards d'euros (77,5 milliards de dollars) au cours de la prochaine décennie dans le renforcement des capacités en Europe.

Avec un investissement initial d'environ 4,5 milliards d'euros qui devrait augmenter au fil du temps, Intel a déclaré que l'usine italienne créerait 1 500 emplois et 3 500 emplois supplémentaires chez les fournisseurs et les partenaires, les opérations devant commencer entre 2025 et 2027.

L'usine italienne serait une usine avancée de conditionnement et d'assemblage de semi-conducteurs, utilisant de nouvelles technologies pour tisser ensemble des puces complètes à partir de tuiles.

Demandant à ne pas être nommées en raison de la sensibilité de l'affaire, les sources ont déclaré que les parties avaient détaillé un accord global début septembre, mais qu'aucune annonce publique ne serait faite avant le résultat des élections générales de dimanche.

Un porte-parole d'Intel n'a pas fait de commentaire, les négociations étant en cours et confidentielles. Le bureau de M. Draghi a également refusé de commenter.

Situé près de Vérone, sur l'autoroute et la voie ferrée stratégiques du Brenner, Vigasio est l'option préférée d'une liste restreinte de deux sites qui comprend également un site dans le nord-ouest de la région du Piémont.

Entre autres raisons, le site est bien relié à l'Allemagne et en particulier à la ville de Magdebourg, où Intel construira deux usines, a ajouté l'une des sources.

Intel et le gouvernement avaient également envisagé initialement des sites dans les régions de Lombardie, des Pouilles et de Sicile.

Les proches collaborateurs de Draghi souhaitent entamer des négociations en coulisses avec leurs successeurs probables afin d'éviter tout risque de remise en cause de l'accord par le nouveau gouvernement italien, ont indiqué les personnes, ajoutant que le choix du site est politiquement très sensible.

Les sondages d'opinion ont tous prédit que le groupe nationaliste Frères d'Italie de Giorgia Meloni émergera comme le premier parti dimanche et partagera le pouvoir avec ses alliés la Ligue, dirigée par Matteo Salvini, et Forza Italia de Silvio Berlusconi.

Les sources ont refusé de fournir plus de détails, mais Reuters a précédemment rapporté que Rome est prête à financer jusqu'à 40 % de l'investissement total d'Intel en Italie.

La contribution de l'État au programme d'investissement d'Intel est un élément qui doit nécessairement être partagé avec le prochain gouvernement avant qu'un accord ne soit éventuellement formalisé, a déclaré l'une des sources, ajoutant que Draghi pourrait laisser le prochain gouvernement faire l'annonce.

Pour relancer la fabrication de puces au niveau national, Rome est également en pourparlers avec le franco-italien STMicroelectronics, les fabricants de puces taïwanais MEMC Electronic Materials Inc et TSMC, et l'israélien Tower Semiconductor, qu'Intel a racheté plus tôt cette année.

(1 $ = 1,0320 euros)