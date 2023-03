Exclusif - Les négociations concernant l'usine de fabrication de puces de TMC en Allemagne se concentrent sur les subventions gouvernementales -sources

TSMC, le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde et la société cotée en bourse la plus importante d'Asie, a indiqué en 2021 qu'il commençait à étudier la possibilité d'une expansion en Allemagne, pays membre de l'UE, dans ce qui serait sa première usine européenne.

L'année dernière, l'Union européenne a dévoilé la loi sur les puces européennes afin d'assouplir les règles de financement du gouvernement pour les usines de semi-conducteurs qui étaient auparavant confrontées à des interdictions d'aides d'État, alors que l'Union tente de garantir les approvisionnements après une pénurie de puces et des goulets d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de grippe aviaire de type COVID-19.

Une personne informée du dossier a déclaré que les discussions entre TSMC et la Saxe étaient "sérieuses et avancées", et que des délégations de cet État de l'est de l'Allemagne, dont la capitale se trouve à Dresde, s'étaient rendues à Taïwan pour s'entretenir avec TSMC.

Compte tenu des coûts plus élevés liés à la construction en Allemagne, notamment en ce qui concerne la main-d'œuvre, TSMC a discuté des subventions qu'elle pourrait obtenir en échange de la construction de l'usine, a déclaré cette personne, qui a refusé d'être identifiée parce que les discussions sont privées.

TSMC a déclaré en décembre qu'il n'y avait "aucun plan concret" de construction d'une usine de fabrication de puces en Allemagne.

En janvier, le PDG de TSMC, C.C. Wei, a déclaré que l'entreprise discutait avec ses clients et partenaires de la construction d'une usine axée sur l'automobile en Europe, en fonction de la demande des clients et du niveau de soutien gouvernemental. TSMC a refusé de faire d'autres commentaires.

L'UE a courtisé Taïwan comme l'un des partenaires "aux vues similaires" avec lesquels elle souhaiterait travailler pour construire de nouvelles usines afin de renforcer l'approvisionnement en puces.

Les gouvernements de l'Allemagne et de la Saxe sont prêts à accorder des subventions, mais ils ont également besoin de fonds européens supplémentaires, a déclaré la deuxième personne au fait de la situation.

"Sans subventions, personne ne viendra", a ajouté cette personne.

Le gouvernement de Saxe a déclaré que les décisions relatives à la construction d'usines seraient prises par les entreprises, mais il a ajouté qu'il était toujours en pourparlers avec des entreprises de premier plan en vue d'investir davantage dans la région.

Les fonctionnaires de Saxe ont discuté de l'EU Chips Act avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le 6 mars à Bruxelles, selon le gouvernement du Land.

Le ministère allemand de l'économie a déclaré qu'il ne pouvait pas commenter les projets individuels des entreprises, mais a indiqué que le gouvernement fédéral était disposé à soutenir et à promouvoir les projets de production de semi-conducteurs dans le cadre de l'European Chips Act.

La Commission européenne s'est refusée à tout commentaire.

TSMC est déjà en train de se développer à l'échelle internationale. Il a engagé 40 milliards de dollars pour construire une usine de fabrication de puces dans l'État américain de l'Arizona, en construit une au Japon et envisage d'en construire une deuxième dans ce pays.

L'usine de l'Arizona, qui figure parmi les plus gros investissements étrangers de l'histoire des États-Unis, commencera à produire en 2024 et utilisera la technologie avancée des 5 nanomètres. La construction a été annoncée après l'adoption par les États-Unis d'une loi accordant 53 milliards de dollars de subventions et de crédits d'impôt à l'industrie des puces.

L'usine allemande de TSMC, si elle voit le jour, produira probablement des puces moins avancées, notamment celles utilisées dans l'industrie automobile, a déclaré la première personne.

"Ce sont les types de puces dont l'industrie allemande a besoin", a-t-elle ajouté.