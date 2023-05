Exclusif : Wen Hsieh, partenaire de Kleiner Perkins, va lancer un nouveau fonds soutenu par TSMC - sources

Hsieh est en pourparlers avancés pour lever 200 millions de dollars auprès de partenaires limités, dont Kleiner Perkins et TSMC, pour le nouveau fonds appelé Matter Ventures.

Un porte-parole de Kleiner Perkins a confirmé le départ de Hsieh et la participation de l'entreprise au fonds. TSMC n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Haomiao Huang, de Kleiner Perkins, quitte également l'entreprise pour rejoindre Hsieh dans le nouveau fonds, qui se concentrera sur les jeunes entreprises de haute technologie aux États-Unis, notamment dans les domaines de l'intelligence artificielle et de la robotique avec des applications concrètes, ont ajouté les sources.

Hsieh, titulaire de deux doctorats du California Institute of Technology, a travaillé chez Kleiner Perkins pendant 17 ans, dirigeant des investissements dans le fabricant chinois de drones DJI et dans la société d'impression 3D Desktop Medal. Il restera membre du conseil d'administration des entreprises dans lesquelles il a investi chez Kleiner Perkins, notamment le fabricant de brackets orthodontiques LightForce.

Parmi les autres anciens de Kleiner Perkins qui ont créé leur propre fonds, citons Vinod Khosla, fondateur de Khosla Ventures, et Mary Meeker, qui a lancé BOND Capital.

Nom emblématique de la Silicon Valley, Kleiner Perkins a connu une transition générationnelle depuis que son dirigeant de longue date, John Doerr, a pris la présidence en 2016. Mamoon Hamid et Ilya Fushman, deux nouvelles recrues relativement récentes dans les rangs des partenaires généraux de l'entreprise, ont pris la barre et dirigé des investissements dans des startups telles que Figma et Rippling.

Les gestionnaires de fonds débutants sont confrontés à un temps utile pour lever des fonds alors que la Réserve fédérale continue d'augmenter les taux d'intérêt pour maîtriser l'inflation et que les investisseurs recalculent leur exposition au capital-risque.

Les sociétés américaines de capital-risque ont levé 11,7 milliards de dollars pour 99 fonds au cours du premier trimestre, contre 73,8 milliards de dollars pour 199 fonds il y a un an, selon les données de PitchBook.